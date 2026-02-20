El Mes del Corazón Partido llega a Lifetime con historias de amor y engaño

Lifetime presenta el especial Mes del Corazón Partido durante febrero

• La franquicia Lifetime Movies estrena una selección de largometrajes basados en el suspenso, donde el romance se transforma en obsesión y peligro.

(20/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cadena televisiva Lifetime acompaña a su audiencia durante febrero con el lanzamiento del especial Mes del Corazón Partido, una curaduría de películas que exploran los matices del amor, el engaño y la traición. Esta selección de la franquicia Lifetime Movies presenta largometrajes donde el idilio y el romance se transforman en escenarios de miedo, obsesión y desesperación, convirtiendo relaciones aparentemente perfectas en pesadillas de suspenso.

El especial incluye estrenos programados para los días 21, 22 y 28 de febrero a las 10:00 PM (México), ofreciendo historias cargadas de drama y giros inesperados que muestran las dos caras del afecto: desde la pasión hasta las lágrimas y la decepción.

Programación de estrenos destacados

El ciclo inicia el sábado 21 con «Mientras Dormían» (While They Were Sleeping), un relato basado en hechos reales. La trama sigue a Zoe, quien despierta junto al cadáver de su esposo asesinado sin recordar lo sucedido. Al convertirse en la principal sospechosa, la protagonista debe identificar al verdadero culpable antes de ser capturada o sufrir un nuevo ataque.

El domingo 22 se presenta «Comer, Rezar, Mentir» (Eat Pray Lie). La historia se centra en Sophia, una mujer que, tras descubrir la infidelidad de su esposo Will antes de la boda, busca refugio en un retiro de yoga. Lo que inicia como un viaje de introspección se torna inquietante tras una muerte inesperada, obligando a Sophia a cuestionar si su cónyuge es su protector o un hombre peligrosamente obsesivo.

El cierre del especial con suspenso literario

Para finalizar el Mes del Corazón Partido, el sábado 28 se estrena «Lectura Mortal» (The Beach Read Murders). En esta producción, la exitosa novelista Jen se retira a un bungalow en una isla buscando inspiración creativa. Sin embargo, su realidad comienza a imitar las tramas mortales de sus propias novelas, entrelazando el misterio y el peligro en una escapada que deja de ser tranquila para convertirse en un thriller real.

Con esta propuesta, Lifetime refuerza su oferta de contenido de suspenso, brindando a los espectadores producciones que analizan la complejidad de los vínculos humanos bajo situaciones de alta tensión.

