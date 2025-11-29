Lifetime anuncia cuatro estrenos originales para su especial Lifetime Xmas Navidad Movies 2025

Producciones con sabor latino: los estrenos Lifetime Navidad, incluyendo una serie vertical

• Las nuevas películas Dulce Amor para Navidad , Decora Mi Navidad y Una Navidad en Familia se unen a la programación continua de 52 títulos que estará disponible hasta el 6 de enero.

(29/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– LIFETIME ha anunciado el lanzamiento de cuatro producciones originales latinoamericanas, consolidando su compromiso con el contenido festivo y el talento de la región. Los estrenos Lifetime Navidad incluyen la serie Enredo en Navidad, realizada en formato vertical para plataformas digitales, y tres películas filmadas en México: Dulce Amor para Navidad, Decora Mi Navidad y Una Navidad en Familia. Estos títulos se integran al especial Lifetime Xmas Movies 2025, una programación ininterrumpida que ofrece 52 películas navideñas y estará disponible hasta el 6 de enero.

Series y películas de estreno en la señal lineal

Los estrenos de las películas en la señal de cable de LIFETIME se han programado para los sábados por la noche. Las fechas y horarios confirmados son:

• Dulce Amor Para Navidad: Se estrenará el sábado 29 de noviembre a las 22 hs. Fue filmada en Guadalajara, México.

• Decora Mi Navidad: Se estrenará el sábado 6 de diciembre a las 22 hs. Fue filmada en Guadalajara, México.

• Una Navidad en Familia: Se estrenará el sábado 13 de diciembre a las 22 hs. Fue filmada en Ciudad de México.

Dulce Amor Para Navidad (Sábado 29 de Noviembre, 22 hs.)

La historia sigue a Alan (Luis Gonzaga) y Pablo (Iván Juárez), socios de una cadena exitosa de croissants11. Cuando Alan debe tomar el rol de repartidor, conoce a Clara (Andrea Torres), la dueña del “Café del Corazón”, de quien se enamora inmediatamente. Una serie de malentendidos pone en riesgo su relación justo antes de la Nochebuena, obligándolos a confiar en el espíritu navideño para reencontrarse.

Decora Mi Navidad (Sábado 6 de Diciembre, 22 hs.)

Lorena (Yosuani Flores) es una arquitecta y madre soltera de un niño de ocho años, que dirige un exitoso estudio de interiorismo. Un inesperado proyecto navideño la lleva a conocer a Fernando (Alex Rentería), un encantador viudo que le pide ayuda para decorar un evento benéfico crucial. Este encuentro abre una nueva oportunidad para que Lorena vuelva a enamorarse.

Una Navidad en Familia (Sábado 13 de Diciembre, 22 hs.)

Ambientada en la antigua finca de los Valverde, la ingeniera agrícola Ana Lucía (Renata Manterola) busca reavivar la magia navideña. Con el apoyo de Doña Margarita (Wendy de los Cobos), Ana Lucía impulsa el reencuentro de sus dos hermanos, Julián (German Girotti) y Nicolás (Daniel Medina). El proceso de reconciliación transforma una visita forzada en un viaje de perdón y segundas oportunidades, demostrando que el milagro de la Navidad reside en el encuentro familiar.

Enredo en Navidad: La primera serie vertical

Enredo en Navidad es la primera serie de la señal en formato vertical. Producida junto a VIP 2000 TV, es una comedia romántica rodada en Miami y compuesta por 30 episodios breves de 90 segundos.

La trama, que se estrenará en diciembre, sigue a Alejandro (Claudio de la Torre), un novio abandonado en el altar que, buscando paz en una escapada, termina compartiendo estadía con la ingeniosa Clara (Francis Rodríguez). Lo que comienza como un choque de personalidades se convierte en un viaje de humor y segundas oportunidades, completando el reparto con Héctor Peña y Rebeca Herrera. La serie estará disponible en las plataformas digitales de Lifetime y en ReelShort.

Distribución en plataformas digitales

Además de la señal lineal, las películas Dulce Amor Para Navidad y Decora Mi Navidad contarán con una presencia extendida en YouTube, a través de tres canales que superan los $2.7$ millones de suscriptores.

• Dulce Amor Para Navidad: Se verá el domingo 30 de noviembre en el canal oficial de Andy Torres y el sábado 6 de diciembre en Lifetime Latin America en YouTube.

• Decora Mi Navidad: Estará disponible el domingo 7 de diciembre en el canal de Historias De Un Milagro y el sábado 13 de diciembre en la cuenta de Lifetime.

LIFETIME consolida su compromiso con el contenido original de la región, ofreciendo historias de romance, emoción y tradiciones locales, adaptadas a los hábitos de consumo actuales, incluyendo formatos cortos para dispositivos móviles.