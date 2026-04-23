Lifetime Movies celebra el Día Internacional del Libro con especial de Ann Rule

La franquicia "Libros, cámara y ¡Acción!" destaca cuatro largometrajes inspirados en los relatos más impactantes de Ann Rule sobre la naturaleza humana y el peligro cotidiano.
Historias de true crime de Ann Rule llegan a la pantalla de Lifetime Movies
• El canal presenta un ciclo de producciones basadas en las investigaciones de la reconocida autora de true crime, explorando crímenes reales y el suspenso psicológico.
(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, el canal Lifetime presenta un especial cinematográfico de la franquicia Lifetime Movies basado en las obras de la escritora estadounidense Ann Rule. La selección de películas, inspiradas en el género literario true crime, explora casos reales que revelan cómo el peligro puede manifestarse en entornos cotidianos y relaciones cercanas.
El especial, titulado «Libros, cámara y ¡Acción!«, rinde homenaje al legado de Rule a través de cuatro producciones que profundizan en las motivaciones humanas detrás de crímenes estremecedores. La programación inicia con «Peligro en el Dormitorio», un relato sobre la investigación que emprenden una madre y una estudiante tras el asesinato de una joven en un campus universitario a manos de un asesino en serie.
Relatos de misterio y crimen real
La jornada continúa con «Círculo de Engaño», donde el hallazgo del cadáver de Russel Douglas después de Navidad sacude a una pequeña comunidad isleña, exponiendo secretos ocultos entre los vecinos. Seguidamente, se presenta «La Casa en Llamas», largometraje que retrata el caso real de la doctora Debora Green, cuya aparente vida perfecta culminó en un incendio catastrófico en 1995 que cobró la vida de sus hijos.
Para el cierre del ciclo, se emitirá «Un Asesinato Para Recordar», la historia de un matrimonio que, durante un viaje de aniversario en el bosque, sufre un ataque violento que deja a la esposa a merced de un desconocido cuyas intenciones resultan ambiguas ante el peligro de la naturaleza.
Horarios y significado del especial
Con esta iniciativa, el canal busca acercar al público a la narrativa de Ann Rule, reconocida por su capacidad para analizar la psicología criminal. El especial de Lifetime Movies estará disponible este jueves 23 de abril a partir de las 17:00 hs. (MEX-COL) y 19:00 hs. (ARG). A través de estas historias, la cadena destaca el poder de la literatura para transformarse en piezas visuales que invitan a la reflexión sobre la seguridad, la confianza y la complejidad de la mente humana.
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