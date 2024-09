Lifetime presenta el emocionante final de la serie ‘Dawn’ de V.C. Andrews

La saga ‘Dawn’ de V.C. Andrews llega a su conclusión este fin de semana en Lifetime

El oscuro legado de ‘Dawn’ se revela en el final de la miniserie este 28 y 29 de septiembre

(28/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El canal Lifetime trae para sus televidentes el final de la saga Dawn, una miniserie de cuatro episodios basada en las populares novelas de V.C. Andrews. Los episodios finales se transmitirán este sábado 28 y domingo 29 de septiembre a las 22:00 horas (México), concluyendo una historia de oscuros secretos familiares que cambiarán la vida de la protagonista para siempre.

La serie sigue la historia de Dawn Longchamp, interpretada por Brec Bassinger (Stargirl, Bella and the Bulldogs), quien ha crecido en un hogar humilde, cuidada por su padre Ormand (interpretado por Jesse Metcalfe, de Desperate Housewives) y su hermano mayor Jimmy (Khobe Clarke, Yellowjackets). Sin embargo, su vida da un giro inesperado al descubrir que fue robada al nacer, y que la familia que la crió no es la suya biológica.

Al reencontrarse con los Cutler, una familia rica y poderosa que dirige un próspero hotel, Dawn deberá adaptarse a su nuevo entorno, completamente distinto al que conocía. Su abuela, Lillian Cutler, interpretada por Donna Mills (ganadora del Emmy por su papel en General Hospital), es una figura implacable, que no duda en imponer crueles castigos y ocultar oscuros secretos sobre la desaparición de su nieta.

La joven protagonista intenta encontrar su lugar en este mundo lleno de mentiras y misterios, y poco a poco comienza a descubrir que una maldición oscura persigue a los Cutler. La trama, llena de giros y momentos inquietantes, está marcada por los intentos de Dawn por escapar de las manipulaciones de su abuela y hacer su vida en Nueva York.

Tras liberarse de su familia, Dawn se traslada a Nueva York para asistir a una escuela de artes escénicas. Bajo la tutela de la envejecida actriz Agnes Morris (interpretada por Fran Drescher, The Nanny), Dawn se encuentra soñando con su hermano Jimmy y los secretos que comparten. Sin embargo, su vida toma otro rumbo cuando conoce al profesor y estrella de Broadway Michael Sutton (Joey McIntyre, New Kids on the Block), cuya repentina desaparición vuelve a sumirla en los retorcidos planes de su abuela.

Los episodios finales de la miniserie están cargados de drama. El sábado 28 de septiembre se transmitirá el capítulo 3, «Hija del Crepúsculo», donde Dawn, ahora madre y propietaria del hotel Cutler’s Cove, sigue enfrentándose a la ineludible sombra de su abuela. El domingo 29 se emitirá el capítulo final, «Susurros de Medianoche», en el cual su hija Christie deberá lidiar con la trágica muerte de un familiar y descubrir si puede liberarse de la oscura maldición que ha perseguido a su familia durante generaciones.

La serie está producida por Merideth Finn, Michele Weiss, Timothy Johnson, y Stacy Mandelberg, con un destacado elenco y equipo de producción, que incluye a Linda-Lisa Hayter y Jacquie Gould como directoras de los primeros dos episodios y los dos finales, respectivamente.

Este fin de semana, Lifetime ofrece a sus espectadores una historia llena de drama, secretos y oscuros misterios familiares con el final de Dawn, una saga que dejará a todos al borde del asiento.