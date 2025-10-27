Light Cycles inicia su viaje nocturno inmersivo de luz y sonido en el Bosque de Chapultepec

El espectáculo Light Cycles abre sus puertas en Ciudad de México

• El espectáculo, que ha triunfado en ciudades como Milán y Santiago de Chile, está compuesto por cinco instalaciones distribuidas a lo largo de un kilómetro.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El Parque Rosario Castellanos, ubicado en el Bosque de Chapultepec, ha sido el escenario del lanzamiento de Light Cycles, una de las experiencias inmersivas más esperadas de la temporada. El espectáculo, que llega por primera vez a México, es una colaboración entre Moment Factory y Fever. Tras alcanzar el éxito en ciudades internacionales como Santiago de Chile, Birmingham, Milán, St. Louis, Kyoto y Adelaida, la experiencia busca conquistar al público mexicano.

Durante la noche de apertura, los asistentes tuvieron la oportunidad de reconectar con el entorno natural a través de cinco instalaciones inmersivas. Estas se distribuyen a lo largo de un recorrido de más de un kilómetro, combinando proyecciones, diversos efectos luminosos y una banda sonora original compuesta por The Barr Brothers. La propuesta genera un paisaje sensorial que destaca la belleza del Bosque de Chapultepec y busca fomentar una conexión profunda entre el parque y sus visitantes. La realización de la velada fue posible gracias a la colaboración de Moment Factory y Fever, y al apoyo del Bosque de Chapultepec y la SEDEMA.

Boletos y Localización de la Experiencia

Light Cycles abre oficialmente sus puertas en la capital mexicana. A partir de la fecha de su inauguración, los boletos están disponibles para la compra a través de la plataforma Fever y el sitio web oficial de la experiencia. Se invita al público a disfrutar de esta sección renovada del Parque Rosario Castellanos, donde se utiliza la tecnología para realzar la naturaleza y ofrecer una experiencia nocturna excepcional, ideal para disfrutar en compañía de familiares, amigos o en pareja.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

La entrada a la experiencia se realiza por la Calzada flotante, con acceso desde el Jardín Escénico. Se estima que el recorrido tiene una duración aproximada de 45 a 60 minutos. La experiencia es apta para todo público, con entrada gratuita para menores de cuatro años. Además, el recorrido es accesible para personas en silla de ruedas, aunque se informa que algunas zonas presentan terrenos irregulares e inclinaciones suaves.

Información Relevante

• Lugar: Parque Rosario Castellanos (Fernando Alencastre, Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX).

• Sitio oficial y boletos: lightcycles-experience.com/cdmx/