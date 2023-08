Llega a Latinoamérica el estreno de la última temporada de Señora Acero, por Telemundo Internacional

(18/Ago/2023 – web) LatAm.- QUE: Llega el estreno de la última temporada del éxito Señora Acero, la serie basada en hechos reales que cautivó a los fanáticos del género, protagonizada por la actriz mexicana Carolina Miranda (¿Quién mato a Sara?) y el actor argentino David Chocarro (100 días para enamorarnos) junto a Paulina Gaitán (Narcos), William Miller (Warrior nun), y Mauricio Islas (Rosario tijeras) la temporada final promete todas las emociones que brinda una historia que refleja una de las realidades más temibles de Latinoamérica.

“A través de mi papel, lucho por mi familia, por su seguridad, su paz, sin embargo, los enemigos no nos dejan tranquilos y con sus guerras crean conflicto en nuestras vidas. Me siento muy orgullosa de este personaje empoderado, líder, cabeza de la familia, que ahora está engrandecida por su primogénito” afirmó Carolina Miranda invitando a Latinoamérica a no perderse el desenlace final.

CUANDO: Gran estreno martes 22 de agosto a las 11:10pm COL/PAN

DONDE: Telemundo Internacional

Para más detalles, visita www.telemundointernacional.com

Vía Praestigium