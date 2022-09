Llega la 74ª edición de los Emmy Awards en exclusiva por E!

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE17:00HS ANDES/MÉXICO, 19:00HS ARGENTINA/BRASIL/CHILE.

Zendaya, Sandra Oh, Reese Witherspoon, Jason Bateman, Patricia Arquette, Julia Garner Kaley Cuoco, Elle Fanning, Sarah Paulson, Amanda Seyfried son solo algunas de las estrellas más esperadas.

(7/Sep/2022 – web) Latam.- ¡Todo listo para la gran alfombra roja Emmys 2022! El lunes 12 de septiembre se llevará a cabo desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles la 74ª edición de los Emmy Awards y como siempre E! Entertainment realizará una transmisión en VIVO de dos horas para que toda Latinoamérica pueda disfrutar en primera fila de la gran llegada de sus celebridades favoritas a partir de las 17:00HS Andes/México, 19:00HS Argentina/Brasil/Chile.

Las grandes estrellas protagonistas de la elección de series y contenido televisivo emitido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 harán su entrada triunfal sorprendiendo a sus fanáticos con sus elecciones fashionistas ¿Listas sus predicciones de cuáles serán los estilos, tendencias y colores que se apoderarán de esta nueva alfombra roja?

Zendaya (Euphoria), Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve), Reese Witherspoon (The Morning Show), Jason Bateman (Ozark), Brian Cox (Succession), Lee Jung-jae (El juego del calamar), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Separación), Jeremy Strong (Succession), Patricia Arquette (Separación), Julia Garner (Ozark), Jung Ho-yeon (El juego del calamar), J. Smith-Cameron (Succession), Sarah Snook (Succession), Sydney Sweeney (Euphoria), Kaley Cuoco (The Fligh Attendant), Elle Fanning (The Great), Sarah Paulson (American Crime Story: El caso Lewinsky), Amanda Seyfried (The Dropout), Colin Firth (The Staircase), Andrew Garfield (Por mandato del cielo) Michael Keaton (Dopesick) son solo algunos de los grandes talentos que harán su despliegue de glamour y prestigio.

¿CÓMO DISFRUTAR LA ALFOMBRA ROJA: EMMYS 2022 EN VIVO?

Lunes 12 de septiembre

A partir de las 17:00HS Andes/México, 19:00HS Argentina/Brasil/Chile.

A través de E! Entertainment.

¡No te pierdas ¨Live From E!: Emmy Awards 2022¨ este lunes 12 de septiembre sólo a través de E! Entertainment!

Para más detalles sobre la cobertura especial de la alfombra roja, visita Eonlinelatino.com y comparte tus opiniones en redes sociales, usando el hashtag #AlfombraRojaE!

Facebook: Facebook.com/Eonlinelatino

Instagram: @Eonlinelatino

Twitter: @Eonlinelatino

YouTube: youtube.com/eonlinelatinola

Vía Praestigium