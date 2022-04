Llega “MET GALA 2022″ la alfombra roja más icónica de la moda este 2 de mayo

(29/Abr/2022 – web) LatAm.- El lunes 2 de mayo llega la alfombra roja más importante para el mundo de la moda y E! Entertainment dará acceso exclusivo y en primera fila a Latinoamérica, completamente en VIVO para disfrutar la gloriosa entrada de todas sus estrellas favoritas en ¨LIVE FROM E!: MET GALA 2022¨ a las 5PM ANDES/ MEX, 7PM ARG/ BRA.

Los diseñadores más aclamados están listos para sorprender al mundo entero con las creaciones que lucirán las estrellas más aclamadas del momento, este año bajo el concepto In America: An Anthology of Fashion cuando aparezcan en la ya famosa escalinata del museo MET, en Nueva York.

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA DE ESTE AÑO?

Como continuación a la edición anterior, la temática será la moda de Estados Unidos: “Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”, expresó Max Hollein, director del museo MET.

¿QUIÉNES SERÁN LOS CO-ANFITRIONES DE LA GRAN GALA EN LA EDICIÓN 2022?

Blake Lively será una de las elegidas junto con su pareja, Ryan Reynolds. Regina King (quien suele lucir Louis Vuitton en la alfombra roja) y Lin-Manuel Miranda también ejercerán como coanfitriones de la nueva edición.

¿QUÉ GRANDES CELEBRIDADES HARÁN SU ENTRADA TRIUNFAL?

Forma parte de la propia mística de la Met Gala no revelar si no hasta el último momento quién hará acto de presencia sobre la alfombra roja. Normalmente, los diseñadores llegan junto a algunas de las celebridades del momento, que los acompañan en calidad de invitados. Gigi Hadid, Blake Lively o Zendaya son algunas de las más esperadas en esta nueva edición.

No te pierdas EN VIVO alfombra roja MET GALA 2022 en exclusiva por E! Entertainment

Vía Praestigium