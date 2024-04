Llegan los estrenos de MAX, diversión, series, ficción y emoción en Abril

Desde emocionantes series originales hasta documentales reveladores, los estrenos de Max en abril ofrecen entretenimiento para todos los gustos

(1/Abr/2024 – web) Panamá.- Max, la plataforma de streaming, se prepara para un mes emocionante con una amplia variedad de estrenos que prometen satisfacer los gustos de todos los espectadores. Desde series originales hasta documentales impactantes y contenido infantil, Max ofrece una selección diversa y emocionante para abril.

Producciones como «EL SIMPATIZANTE», una serie original de HBO que presenta un thriller de espionaje y sátira intercultural durante los últimos días de la Guerra de Vietnam. Además, «SIERRA MADRE: PROHIBIDO PASAR», una producción latinoamericana, ofrece un vistazo al mundo de élite en el norte de México a través de un intrigante thriller político.

Pero la oferta de Max no se detiene ahí. Documentales como «MASACRE DE LOS MORMONES» exploran historias reales y conmovedoras, mientras que el contenido infantil como «MINI BEAT POWER ROCKERS – CIENTÍFICAMENTE MUSICAL (Temporada 3)» promete diversión para los más pequeños.

Con una amplia gama de opciones, Max se prepara para cautivar a su audiencia en abril con emocionantes estrenos que prometen sorprender y emocionar a todos los espectadores.

SERIES

EL SIMPATIZANTE

HBO Original | Serie

Estreno: 14 de abril. Estreno Semanal

Sinopsis: Basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen del mismo nombre, la serie es un thriller de espionaje y sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista medio francés, medio vietnamita, durante los últimos días de la Guerra de Vietnam y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles, donde descubre que sus días de espionaje no han terminado.

Elenco: Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen, Sandra Oh, Robert Downey Jr.

Créditos: Park Chan-wook, Don McKellar, Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell, Niv Fichman, Kim Ly, Ron Schmidt, Viet Thanh Nguyen, Jisun Back, Fernando Meirelles, Marc Munden, Mark Richard, Naomi Iizuka, Maegan Houang, Anchuli Felicia King y Tea Ho.

PRODUCCIONES ORIGINALES LATINOAMERICANAS

SIERRA MADRE: PROHIBIDO PASAR

HBO Original | Serie

Estreno: 21 de abril. Estreno Semanal

Sinopsis: SIERRA MADRE: PROHIBIDO PASAR, retratará – desde el norte de México – el particular universo de elite una de las zonas más prósperas de Latinoamérica, a través de una trama de thriller político. Estará protagonizada por Miguel Rodarte y Tessa Ía.

Elenco: Miguel Rodarte, Mayra Hermosillo, Hernán Mendoza, Natalia Plascencia, Tessa Ía, Karina Gidi, Andrés Delgado, Francisco Barreiro, Lumi Cavazos, Gerardo Trejoluna, Julieta Eugurrola, Juan Carlos Remolina, Arturo Barba, Johana Murillo, entre otros.

Créditos: Una creación de Diego Enrique Osorno y Gabriel Nuncio para Warner Bros. Discovery, producida por Galante.

AL OTRO LADO DEL PUENTE

Max Original | Serie

Estreno: 4 de abril. Estreno Semanal

Sinopsis: Con un misterio por desentrañar y un retrato de la desigualdad en la ciudad de San Pablo, AL OTRO LADO DEL PUENTE, investiga la muerte de un joven y muestra el contraste entre la élite y la periferia. En la historia, Malú, una joven de los suburbios, se infiltra en un colegio de clase alta para investigar la muerte de su amigo Ícaro, y así conocer «el otro lado del puente». Amor, amistad, dolor, alegría y dificultades son los temas explorados en AL OTRO LADO DEL PUENTE acompañados de arte y mucha música.

Elenco: Gabz, João Guilherme, Victor Liam, Marcello Antony, Augusto Madeira y Virginia Cavendish.

Créditos: Creada por Thais Falcão y Erick Andrade, con guion de Luh Maza, Thais Falcão, Rafael Spinola, bajo la dirección general de Rodrigo Monte.

MASACRE DE LOS MORMONES

Max Original | Serie

Estreno: 11 de abril. Estreno Semanal de 2 episodios (4 en total)

Sinopsis: MASACRE DE LOS MORMONES retrata el impactante crimen ocurrido el 4 de noviembre de 2019 entre los estados de Sonora y Chihuahua, México, en el que nueve miembros de la comunidad mormona, todos mujeres y niños, fueron brutalmente asesinados en una emboscada. Desde entonces, diferentes hipótesis sobre las razones del crimen han surgido. Ésta es la primera serie documental sobre el crimen más impactante de la última década en México que conmovió a la sociedad entera, y que llamó la atención internacional a nivel político y mediático. Tras casi cinco años, la investigación criminal continúa y la impunidad persiste.​ Centrada en los testimonios de víctimas sobrevivientes, familiares y autoridades locales, la serie documental indaga sobre el interrogante crucial: ¿quién realmente llevó a cabo la masacre y por qué?

Créditos: Esta miniserie documental de cuatro capítulos estuvo a cargo de Luis del Valle, Angus Macqueen y Guillermo Galdós, y contó con la producción de Luciano Gorriti, la dirección de Steven Grandison y la supervisión de Paul Wilmshurst. Producida por Pacha Films para Warner Bros. Discovery.

DEL CINE A MAX

OPPENHEIMER

Película

Estreno: 7 de abril

Sinopsis: Escrita y dirigida por Christopher Nolan, OPPENHEIMER es un épico thriller que lleva a las audiencias a adentrarse en la paradoja del hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo. La película es protagonizada por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt como su esposa, la bióloga y botanista Katherine «`Kitty»» Oppenheimer. El ganador del Oscar®, Matt Damon interpreta a el General Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y Robert Downey Jr. interpreta a Lewis Strauss, un comisionado fundador de la comisión de energía atómica de EE.UU. La nominada al Premio de la Academia® Florence Pugh interpreta a la psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta al físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta a Robert Serber, y Josh Hartnett interpreta al científico nuclear pionero estadounidense Ernest Lawrence. OPPENHEIMER es co-protagonizada por el ganador del Oscar® Rami Malek, y reúne a Nolan con el actor ocho veces nominado al Oscar®, escritor y director Kenneth Branagh. En el reparto se incluyen Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholts, Alden Ehrenreich y Matthew Modine.

Elenco: Casey Affleck, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Matt Damon, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Rami Malek, Florence Pugh y, por supuesto, Cillian Murphy.

Créditos: La película está basada en el libro ganador del premio Pulitzer “Prometheus: El triunfo y tragedia de J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin. La película es producida por Emma Thomas, Charles Roven de Atlas Entertainment y Christopher Nolan. Es la última obra de Nolan.

CONFESIONES

Película

Estreno: 5 de abril

Sinopsis: Una familia acomodada de la Ciudad de México está conmocionada por la desaparición de su hija pequeña. Por la noche, horas después de su desaparición, uno de los captores llega a la casa. Ha venido por el rescate… pero lo que quiere no es dinero, sino una confesión. Alguien en la familia está ocultando una atrocidad, y el captor los obligará a revelar las cosas más terribles que cada uno ha hecho en sus vidas.

Elenco: Claudia Ramirez, Luis Gnecco, Juan Manuel Bernal.

Créditos: Dirigida por Carlos Carrera.

DRÁCULA: MAR DE SANGRE

Película

Estreno: 5 de abril

Sinopsis: Una aterradora nueva adición a la leyenda de Drácula, basada en un único y escalofriante capítulo de la clásica novela de Bram Stoker, narra el viaje condenado de un barco mercante que transporta 50 misteriosas cajas de madera desde los Cárpatos hasta Londres. Al zarpar, la tripulación pronto descubre que no están solos a bordo: durante la noche son acechados por un pasajero oculto cuya monstruosa sed de sangre convierte el viaje en una pesadilla desgarradora de tensión, terror y mal insondable.

Elenco: Corey Hawkins, Aisling Franciosi, David Dastmalchian, Javier Botet, Liam Cunningham.

Créditos: Dirigida por André Ovredal.

DOCUMENTALES

EL LADO OSCURO DE LA FAMA INFANTIL

Investigation Discovery / Docuserie

Estreno: 16 de abril

Sinopsis: Documental de cuatro episodios que revela los entresijos de los populares programas juveniles de finales de los años 90 y principios de los años 2000. La producción muestra los bastidores del imperio construido por Dan Schneider, creador de series como ‘All That’ y ‘The Amanda Show’, revelando un ambiente lleno de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamientos inapropiados con estrellas menores de edad y personal. La docuserie presenta acceso exclusivo a informes de figuras clave que han participado en la serie de Schneider en Nickelodeon, incluidos los ex miembros del elenco de All That como Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne, Katrina Johnson y el director Virgil Fabian, los guionistas Jenny Kilgen y Christy Stratton de The Amanda Show, y Alexa Nikolas de Zoey 101. La serie también cuenta con el elenco y el equipo de iCarly, Sam & Cat, Victorious y otras series conocidas, como Marc Summers del programa de jugos Double Dare.

Créditos: Dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz, y producida por Maxine Productions y Sony Pictures Television – Nonfiction en asociación con Business Insider.

EL CURIOSO CASO DE NATALIA GRACE (Temporada 2)

Investigation Discovery | Documental

Estreno: 9 de abril. Estreno Semanal

Sinopsis: EL CURIOSO CASO DE NATALIA GRACE (Temporada 2) ofrece acceso exclusivo a Natalia Grace Barnett mientras comparte su historia y enfrenta las acusaciones de sus antiguos padres adoptivos, Michael y Kristine Barnett, de frente. A lo largo de seis partes, el documental reexamina la saga de adopción y las acusaciones de los Barnett desde la perspectiva de Natalia, ofreciendo información sobre lo que realmente sucedió detrás de puertas cerradas en el hogar de los Barnett y cuánta verdad hay en su afirmación de que Natalia no era una huérfana ucraniana de 6 años con un trastorno genético raro, sino más bien una adulta homicida con la intención de hacerles daño a ellos y a sus hijos. Esta segunda parte también presenta pruebas y metraje nunca antes vistos, así como nuevas teorías y testimonios de una variedad de voces, incluidos los agentes del FBI jubilados que investigaron inicialmente el caso de Natalia, expertos genéticos que ayudaron a determinar la verdadera edad de Natalia, y la Fiscal Adjunta del Condado de Tippecanoe, Jackie Starbuck, quien procesó a Michael en su juicio de octubre de 2022. Además, la serie documental arroja luz sobre el próximo capítulo de Natalia, ofreciendo un retrato de su vida con su nueva familia adoptiva y entrevistas exclusivas con sus padres adoptivos, Bishop Antown y Christina Manns.

Créditos: Dirigida por Christian Conway.

LA MALDICIÓN: LA VIDA Y MUERTES DE ROBERT DURST – PARTE 2

HBO Original | Documental

Estreno: 21 de abril. Estreno Semanal

Sinopsis: Adéntrate en la intrigante vida de Robert Durst, heredero de una familia multimillonaria de Nueva York, quien ha sido acusado de tres asesinatos a lo largo de tres décadas, escapando siempre de la condena. A pesar de su brillantez y su vida solitaria, Durst nunca ha hablado públicamente… hasta ahora. En esta fascinante secuela de la exitosa serie documental «LA MALDICIÓN: LA VIDA Y MUERTES DE ROBERT DURST» se revelarán nuevos y sorprendentes detalles sobre los crímenes de Durst. La narrativa sigue la investigación original, abarcando los ocho años que suceden al estreno en HBO de la aclamada primera parte. Para los amantes del true crime, esta segunda entrega promete descubrimientos impactantes y revelaciones que arrojarán luz sobre uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal contemporánea.

Créditos: Escrito por Andrew Jarecki, Marc Smerling y Zac Stuart-Pontier.

BRANDY MELVILLE Y EL PERVERSO CULTO A LA MODA RÁPIDA

HBO Original | Documental

Estreno: 9 de abril

Sinopsis: La moda es la identidad para las chicas adolescentes y una marca, Brandy Melville, ha desarrollado un seguimiento casi sectario a pesar de su polémica frase «una talla para todos». Oculto detrás de su reluciente fachada en Instagram se encuentra un mundo sorprendentemente tóxico, un reflejo de la industria global de la moda rápida. La moda rápida no es sólo brillo y glamour, es un negocio explotador que contamina el planeta en aras del lucro. Historias en los medios han expuesto algunas de las prácticas poco éticas de Brandy Melville.

Créditos: Dirigido por Eva Orner. Producido por Jonathan Chinn, Simon Chinn y Eva Orner.

NOVELAS

LA PROMESA

RTVE / Novela

Estreno: 8 de abril. 10 nuevos episodios cada lunes.

Sinopsis: Novela española producida por RTVE. La novela combina amor y thriller: ¿Puede el amor aplacar la sed de venganza? ¿Podrías olvidar a los que hundieron tu vida? ¿A los asesinos de tu madre? ¿A los que hicieron desaparecer a tu hermano? Una mujer, una venganza y una gran historia de amor son los ingredientes de esta ficción ambientada en 1913. Una gran producción respalda la serie: el rodaje se desarrolla en el Palacio El Rincón, una espectacular edificación de finales del siglo XIX, así como en dos platós en los que destaca una espectacular recreación del Palacio La Promesa y la época en la que se ambienta la ficción.

Elenco: Ana Garcés, Eva Martín, Arturo Sancho, Joaquín Climent, María Castro, Antonio Velázquez, Andrea del Río, Manuel Regueiro, Carmen Asecas, Alicia Bercán, Paula Losada, Carmen Flores, Teresa Quintero, Antonio Velázquez, Sara Molina, Enrique Fortún.

Créditos: Dirigida por Miguel Conde, Javier Pulido, Eva Bermúdez, Alberto Pernet, David Paricio Burtin y Carlos Navarro Ballesteros. Idea original de Josep Cister Rubio. Guion de Susana Prieto, Ruth García y Carmen Llano a cargo del guion.

REALITIES

AMOR SIN TRADUCCIÓN

TLC | Documental

Estreno: 14 de abril. Estreno Semanal.

Sinopsis: Con desafíos que incluyen utilizar los cinco sentidos como el contacto visual ininterrumpido y pruebas de atracción de feromonas, así como actividades emocionantes para citas en grupo, estos solteros intentarán conocerse sin el don del lenguaje. Y si los solteros no sienten esa sensación de amor con nadie, pueden recoger sus maletas y buscar el amor en otro lugar. AMOR SIN TRADUCCIÓN tiene como objetivo descubrir qué se necesita para establecer una conexión amorosa cuando el lenguaje es demasiado ajeno.

Créditos: Producido por Sharp Entertainment, una parte de Sony Pictures Television – Nonfiction, para TLC.

CONTENIDO INFANTIL

MINI BEAT POWER ROCKERS – CIENTÍFICAMENTE MUSICAL (Temporada 3)

Discovery Kids | Serie de Animación

Estreno: 22 de abril

Sinopsis: ¡Es el día del niño! Para esta gran ocasión Dolores les presenta a los Power Rockers a Dylan, su hermano, un niño genio de cinco años. Los Mini Beat se fascinan al ver a un niño tan grande pero descubren que ¡Dylan detesta la música! Solo un viaje al mundo musical logrará que Dylan comprenda que la ciencia y la música pueden combinarse.

Créditos: Dirigido por Pedro Blumenbaum, con producción ejecutiva de Juan José Campanella y Gastón Gorali.

EL INICIO DEL MUNDO DE CRAIG

Cartoon Network | Película

Estreno: 12 de abril

Sinopsis: La película es una precuela de EL MUNDO DE CRAIG. En este épico viaje, el público seguirá a Craig justo cuando se muda a su nueva ciudad y todo lo que desea es volver a su antigua casa y amigos. Es entonces cuando descubre que hay un tesoro escondido en el Riacho que puede cumplir su deseo y comienza su aventura para encontrarlo. Sin saber qué le espera, el pequeño Craig se embarca en la mayor aventura de su vida.

Créditos: Dirigido por Matt Burnett y Ben Levin.

OSITOS CARIÑOSITOS: LIBERA LA MAGIA

Serie de Animación

Estreno: 5 de abril

Sinopsis: Los Ositos Cariñositos están en un viaje lleno de diversión, magia y misterio en Halo de Plata, un reino inexplorado de Quiéreme Mucho. Alegrosita, Divertosito, Generosita, Gruñosito y Suertosito están en una búsqueda para llevar felicidad y armonía a todos sus habitantes.

Créditos: Murray Bain y Jay Silver

TEMPORADA DE PREMIOS

La Temporada de Premios continúa en Max con la transmisión en vivo de los mejores eventos del mundo de las series, el cine y la música.

PREMIOS PLATINO – 20 de abril

PREMIOS INDIA CATALINA – 18 de abril

Y ADEMÁS… SERIES INTERNACIONALES

La Señora Davis (Temporada 1) – 11 de abril

Influencer por Accidente – 19 de abril

La Mesías – 29 de abril

PELÍCULAS

Aguila y Jaguar: Los Guerreros legendarios – 5 de abril

Hijos de Perra – 12 de abril

Posesiones – 12 de abril

Dampyr – 17 de abril

Francotirador: Equipo de Respuesta e Inteligencia Global – 17 de abril

La Princesa Encantada: Por y Para Siempre – 17 de abril

Mi Teoría de la Popularidad – 19 de abril

Miedo – 19 de abril

Camp Hideout -26 de abril

NOVELAS

Fuerza de Mujer (Temporada 3) – 29 de abril

DOCUMENTALES

Synanon: Rehabilitación y Culto (Serie Documental) – 1 de abril

Capitanes de América (Temporada 3) – 30 de abril

REALITIES

The Garden ¿culto o comunidad? – 4 de abril

La Vida después de prisión (Temporada 5) – 9 de abril

El amor después de prisión (Temporada 7) – 10 de abril

La Familia de Chantel (Temporada 5) – 10 de abril

Todo en 90 días: Casados en el extranjero(Temporada 5) – 14 de abril

CRIMEN

Evidencia en el Sótano – 2 de abril

Mientras Dormías – 3 de abril

El precio de la fama (Temporada 2) – 4 de abril

El lado oscuro de Playboy (Temporada 2) – 11 de abril

La Casa del Mal (Temporada 8A) – 17 de abril

La Casa del Mal: Detrás del Crimen – 24 de abril

Desde la escena del crimen (Temporada 2) – 24 de abril

HOGAR

Vidas Remotas (Temporada 5) -9 de abril

Batalla de Renovaciones en la Montaña – 10 de abril

Renovación sin demolición (Temporada 3) – 24 de abril

Nuestra casa, nuestra historia – 24 de abril

COCINA

Campeonato de Reposteros: Delicias de Primavera (Temporada 8) – 11 de abril

Italia: Reto Culinario – 24 de abril

SALUD

Kilos Mortales (Temporada 10) – 3 de abril

Corrige Mi Cirugía – 8 de abril

Clínica de Pies – 22 de abril

MOTORES

Máquinas Renovadoras (Temporada 7) – 2 de abril

PARANORMAL

Videos Paranormales (Temporada 2) – 17 de abril

ESPECIALES DE COMEDIA

Jerrod Carmichael: El Reality– 5 de abril

Alex Edelman: Sólo Para Nosotros – 13 de abril

CONTENIDO INFANTIL

Peppa Pig (Nuevos episodios) – 1 de abril

Mundo Bita ¡Imagínate! (Nuevos episodios) – 2 de abril

Teen Titans Go (Nuevos episodios) – 5 de abril

Meekah (Temporada 1) – 8 de abril

Polly pocket (Nuevos episodios)) – 15 de abril

El Pequeño Gran Mundo de Jessica (Nuevos episodios) – 15 de abril

La gigantesca aventura de Gruñosito – 22 de abril

ANIMACIÓN ADULTA

Metalocalypse: El Ejército de la Estrella del Mal- 5 de abril

DEPORTES EN VIVO

Champions League – Cuartos de Final – 9, 10, 16 y 17 de abril

Champions League – Semi-Final – 30 de abril

Triplemanía XXXII: Monterrey – Lucha Libre AAA – 27 de abril