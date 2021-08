Llegan los estrenos del invierno a UniversalTV

(4/Ago/2021 – web) Panamá.- A partir del próximo 12 de agosto, Universal TV apretará el acelerador y llevará a los televidentes a dar un paseo por los grandes estrenos que la pantalla chica tiene preparados para ellos. Tres títulos explosivos que marcarán el inicio de la alta temporada de estrenos con los dramas policiales más apasionantes y esperados del año:

THE ROOKIE | Tercera Temporada – JUEVES 12 DE AGOSTO 22:00HS LATAM – LINK IMÁGENES TRAILER: John Nolan (Nathan Fillion) es un pequeño empresario de la construcción que atraviesa una crisis existencial. A sus 40 años, la mujer con la que compartió su vida desde la adolescencia, le ha pedido el divorcio. Sumado a eso, la economía familiar no está en su mejor momento y su insatisfacción con su carrera profesional lo tienen en jaque. Durante una visita al banco, termina siendo testigo de un robo fallido, lo que lo lleva a creer que la vida le está dando una segunda oportunidad para cumplir su mayor sueño: ser un agente de policía. Seis meses después, John se gradúa de la Academia de Los Ángeles y es asignado a una comisaría donde no es bien recibido. Ahora se tiene que enfrentar a los retos que involucra el mundo criminal para los agentes recién llegados a la profesión y demostrar que está hecho para esto.

Esta tercera temporada contará con la incorporación de la actriz Emily Deschanel (“Bones”) que interpretará a Sarah, la ex esposa de John Nolan, la cual se verá envuelta en una urgencia médica que la afectará a ella y a Henry (Zayne Emory), el hijo de ambos. Al mismo tiempo, Nolan deambulará entre secuestros, toma de rehenes, robos y crímenes que pondrán a prueba sus habilidades y le darán la oportunidad de ser reconocido como un verdadero policía.

The Rookie es una serie de comedia dramática creada por Alexi Hawley (“The Following”) y producida por Michelle Chapman (“Duke”), Nicholas Pepper (“Quantico”) y Jonathan E. Steinberg (“The Doctors”). Protagonizada por Nathan Fillon (“Santa Clarita Diet”, “Castle”), Titus Makin Jr. (“FBI”, “NCIS: Nueva Orleans”) y Alyssa Diaz (“Narcos: Mexico”, “Zoo”), esta producción televisiva se convirtió en un clásico que arrastra muchos fanáticos alrededor del mundo.

DEPUTY | Temporada Estreno – Jueves 12 de agosto 22:50HS LATAM – LINK IMÁGENES TRAILER: Bill Hollister (Stephen Dorff) es un temerario abogado al que no le gusta seguir las reglas y que, mediante la aplicación de prácticas imprudentes, consigue más demandas que buenos resultados para el departamento del condado. Sin embargo, cuando el sheriff de Los Ángeles fallece, Bill termina asumiendo el cargo y dirigiendo a un grupo de oficiales expertos que no descansarán hasta que se haga justicia. El hombre se niega a dejar de hacer investigaciones de campo y comienza a analizar posibles colaboraciones junto a pandillas de Los Ángeles y carteles mexicanos narcotraficantes para lograr sus propósitos y llegar al hueso de los temas que aquejan a la ciudad.

Deputy es un drama que combina el espíritu del salvaje oeste con temas que tienen lugar en la actualidad y que son de especial interés para la opinión pública. Creado por Will Beall (“Training Day”, “Aquaman”) y David Ayer (“Suicide Squad”, “S.W.A.T.”), esta serie cuenta con las actuaciones estelares de Stephen Dorff (“True Detective”, “Star”), Yara Martínez (“The Tick”, “Jane The Virgin”), Brian Van Holt (“CSI: Miami”, “The Brigde”) y Bex Taylor-Klaus (“Arrow”, “The Librarians”), entre otros.

LA FORENSE | Tercera Temporada – VIERNES 13 DE AGOSTO 22:00HS LATAM – LINK IMÁGENES TRAILER: Basada en las novelas de MR Hall, La Forense (“Coroner) se centra en la historia de la Dra. Jenny Cooper (Serinda Swan), una nueva forense viuda que investiga muertes dudosas, antinaturales o fortuitas en Toronto. Gracias a su intuición, inteligencia y corazón consigue resolver los casos más atroces junto al resto del equipo de expertos que la acompañan. Este grupo de especialistas calificados lo conforman Donovan “Mac” McAvoy (Roger Cross), un hombre que no teme desafiar el status quo, el patólogo Dr. Dwayne Allen (Lovell Adams-Gray) y Alison Trent (Tamara Podemski), la asistente de Cooper que la mantiene con los pies sobre la tierra. Además de resolver muertes en extrañas circunstancias, Jenny debe lidiar con la ansiedad clínica de un hijo adolescente que todavía está de duelo por la muerte de su padre, mientras intenta iniciar una nueva relación amorosa con el enigmático Liam (Éric Bruneau), un cálido y enérgico juez de instrucción.

En esta tercera entrega, Jenny deberá superar su trauma y abrazarse por completo. En el proceso de curación, ella y su novio Liam se distanciarán y probarán nuevas formas de terapia por separado. Con Liam fuera, Jenny finalmente tendrá espacio para concentrarse en sí misma, pero no por mucho tiempo. La muerte llamará a su puerta con una gran cantidad de casos nuevos, incluidos fallecimientos por COVID, que la obligarán a despertar a la verdadera Jenny Cooper que lleva dentro.

La Forense está dirigida y producida por Adrienne Mitchell (“Bomb Girls”, “Bellevue”), quien exhibe, a través de la serie, la diversidad racial, de clase y género que conviven en la ciudad, además de poner sobre la mesa temas que son de discusión actual y atañen a la población mundial.

Fuente/Foto: Praestigium