Los 33, banda legendaria del rock panameño, serán los invitados en “Qué Pifia”

Rock panameño: Los 33 inauguran la nueva temporada del programa “Qué Pifia”

• La emblemática banda de rock panameño Los 33 será la invitada de honor en el estreno de la nueva edición del programa de televisión “Qué Pifia” este viernes 3 de octubre.

(03/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La banda Los 33, una de las agrupaciones más legendarias y populares en la escena del rock panameño, será la invitada estelar en la edición de estreno del programa televisivo “Qué Pifia”. La emisión está programada para este viernes 3 de octubre.

Conversatorio sobre trayectoria y éxitos

El presentador Fabricio Velásquez tendrá un conversatorio con los músicos Víctor Juliao y Ricky Méndez, integrantes de Los 33, quienes compartirán con la audiencia de Sertv su dilatada trayectoria musical, sus éxitos más conocidos y la profunda unión familiar que ha caracterizado al grupo a lo largo de los años de carrera.

Temas como “Quién”, “Ya ni me llamas”, “Múdate o muérete” y “Alguien te espera” se encuentran entre las composiciones que han resonado fuertemente y marcado a diversas generaciones en el país.

Detalles de la Transmisión

La entrevista con Los 33 se transmitirá este viernes a partir de las 8:30 p.m. por Sertv y a través de todas sus plataformas digitales, específicamente @SertvPanamá, reconocidas como líderes en la producción de contenido nacional.