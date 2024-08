Los estrenos de Universal+ en septiembre: thrillers apasionantes y la icónica temporada 50 de SNL

Nuevas temporadas y contenido exclusivo en Universal+: Descubre lo que llega en septiembre

(27/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Universal+, la plataforma de contenido premium que se destaca por ofrecer un catálogo exclusivo con miles de horas de entretenimiento de alta calidad, tiene preparadas para septiembre una serie de estrenos que prometen cautivar a la audiencia. Entre las novedades, se encuentran un thriller erótico que sin duda dará que hablar, la nueva temporada de una serie de terror que cuenta con Stephen King entre sus fanáticos, y el regreso de un reality nominado a cuatro premios Emmy®, conducido por el carismático Alan Cumming.

Además, los fanáticos del humor podrán disfrutar en exclusiva de la temporada número 50 de Saturday Night Live, que se transmitirá en vivo para toda Latinoamérica.

Thriller erótico: «The Couple Next Door»

El 3 de septiembre llega a Universal+ The Couple Next Door (La Pareja de Al Lado), un intenso thriller erótico que explorará las complejidades de la pasión prohibida entre vecinos. La historia gira en torno a Danny Whitwell (Sam Heughan) y su esposa Becka (Jessica De Gouw), quienes, en un intento por salvar su matrimonio, se mudan a un barrio tranquilo en Leeds, Yorkshire. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando Danny se siente irresistiblemente atraído por su vecina Evie Greenwood (Eleanor Tomlinson), desencadenando una serie de eventos con consecuencias devastadoras.

Regresa el terror sobrenatural con la cuarta temporada de «Evil»

El 8 de septiembre, Universal+ estrena la cuarta temporada de Evil, la serie de terror sobrenatural que sigue las investigaciones de un trío compuesto por la psicóloga forense Kristen Bouchard (Katja Herbers), el futuro sacerdote David Acosta (Mike Colter) y el experto en tecnología Ben Shakir (Aasif Mandvi). En esta nueva entrega, los protagonistas se enfrentan a fenómenos aún más aterradores, desafiando la lógica y poniendo a prueba sus creencias. Según el New York Times, esta temporada reafirma a Evil como una de las series más inteligentes y creativas de la actualidad.

«The Traitors» regresa con una segunda temporada llena de engaños

El 12 de septiembre vuelve a las pantallas The Traitors, el reality que el año pasado se llevó un premio Emmy® y que este año compite en cuatro categorías, incluyendo Mejor Reality de Competencia y Mejor Anfitrión de un Reality de Competencia, con Alan Cumming a la cabeza. Este emocionante programa, filmado en un majestuoso castillo escocés, reúne a estrellas de otros realities como Survivor, Big Brother y Dancing with the Stars, quienes deberán enfrentarse en un juego de traiciones para llevarse un suculento premio.

«From», la serie favorita de Stephen King, estrena su tercera temporada

El 23 de septiembre marca el regreso de From, una serie que ha capturado la atención del propio Stephen King. Ambientada en un pueblo aterrador de Estados Unidos, From narra la historia de un grupo de personas atrapadas en un lugar del que no pueden escapar, mientras intentan sobrevivir a las criaturas que los acechan cada noche. En esta nueva temporada, el sheriff Boyd Stevens (Harold Perrineau) se verá envuelto en una emboscada que pondrá en riesgo la ya frágil seguridad del pueblo. El elenco incluye a la nominada al Oscar® Catalina Sandino Moreno y a Eion Bailey.

Una celebración histórica: la temporada 50 de «Saturday Night Live»

Finalmente, el 28 de septiembre llega la tan esperada temporada 50 de Saturday Night Live a Universal+, que se transmitirá en vivo para Latinoamérica. Esta temporada especial contará con la participación de invitados sorpresa y el regreso de Maya Rudolph en su icónica interpretación de la vicepresidenta Kamala Harris. Además, el creador del programa, Lorne Michaels, adelantó que podría haber una «gran sorpresa» en relación con la sucesión del showrunner, mencionando a Tina Fey como una posible candidata.

