Luis Fonsi revoluciona Madrid con una multitudinaria clase de salsa al ritmo de Cambiaré

El artista internacional Luis Fonsi promociona su éxito global Cambiaré en España

• Tras su exitoso anuncio en Puerto Rico, Luis Fonsi consolida el fenómeno global de su sencillo Cambiaré con una intensa agenda promocional en territorio español.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El artista internacional Luis Fonsi arribó a España para dar continuidad a la gira promocional de su reciente éxito titulado «Cambiaré». Durante su estancia en la capital española, el cantante realizó una aparición especial en el centro X-Madrid este domingo, donde cientos de seguidores se reunieron para transformar el recinto en una multitudinaria clase de salsa.

La presencia de Luis Fonsi generó una respuesta inmediata entre el público asistente, quienes corearon y bailaron los ritmos de «Cambiaré». El intérprete se integró a la actividad compartiendo pasos de baile y mostrando una actitud cercana con sus seguidores. Durante el encuentro, el artista expresó su gratitud por el recibimiento, destacando la energía y el entusiasmo de los asistentes en este punto de su recorrido promocional.

Trayectoria y éxito global de Cambiaré

El sencillo «Cambiaré» ha consolidado su estatus como fenómeno global desde su presentación inicial en las Fiestas de la Calle San Sebastián, evento donde la aparición sorpresa de Luis Fonsi junto a Feid marcó el inicio del crecimiento de la canción. Actualmente, el tema ha logrado posicionarse en los principales rankings de diversos países y mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales.

Tendencia en plataformas digitales

La canción se ha convertido en un referente en redes sociales, donde usuarios de distintas latitudes comparten coreografías y contenido multimedia, posicionándola como uno de los lanzamientos más relevantes del momento. Con esta visita a España, Luis Fonsi refuerza la expansión de su música en el mercado europeo mientras el tema continúa escalando en las listas de popularidad internacionales.

