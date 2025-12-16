Laurence Fishburne y Billy Zane revelan en exclusiva los secretos de MacGruber, la serie de comedia y acción

Caos, comedia y villanos absurdos: Los protagonistas de MacGruber hablan en exclusiva de la serie

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Prepárese para una dosis de acción incontrolable y comedia salvaje, porque el agente secreto más hilarante y peculiar de la televisión, MacGruber, está de regreso en Universal+. La serie, una secuela del icónico sketch de Saturday Night Live y su posterior película, promete ser una «mezcla salvaje y alocada» de géneros. ¿Qué hace que un proyecto tan disparatado atraiga a grandes figuras del drama y la acción como Laurence Fishburne y Billy Zane? La respuesta, según ambos actores, reside en la honestidad interpretativa que convierte el caos en genialidad.

Laurence Fishburne (General Barrett Fasoose) confesó que tras ver el material original, se «partió de risa» y supo que tenía que participar. Billy Zane (Comandante de Brigada Enos Queeth) ya era fan del proyecto y destacó la estructura brillante de esta nueva temporada. Ambos explican que, para lograr el humor, tuvieron que abordar sus personajes con la mayor seriedad y veracidad posible. De hecho, el propio Fishburne asegura que la serie es tan «disparatada y absurda» como «conmovedora y reflexiva».

¿Cómo lograron los actores mantenerse serios en medio de un guion tan ridículo? ¿Cuál es la intensa venganza que motiva al villano Queeth? Y, tras ilustres carreras, ¿qué lecciones magistrales aprendieron al trabajar con los comediantes Will Forte y Kristen Wiig?

Siga leyendo y descubra en nuestra entrevista exclusiva todos los secretos de ‘MacGruber’, que estrena este 17 de diciembre, contados por sus protagonistas:

ENTREVISTA EXCLUSIVA: LAURENCE FISHBURNE, “General Barrett Fasoose” y BILLY ZANE, “Comandante de Brigada Enos Queeth”

1. Laurence, ¿cómo te presentaron el personaje del General Barrett Fasoose?

LAURENCE FISHBURNE: Recibí una oferta para actuar y me enviaron todos los guiones de la serie y una copia de la película de MacGruber. Así que vi la película y me partí de risa, o sea, me partí de risa. Y luego leí todos los guiones y pensé: «¡Esto es una locura! ¡Tengo que hacerlo!».

2. ¿Te pasó lo mismo, Billy?

BILLY ZANE: Conocía la película, el sketch, soy tan fan de la esencia de este proyecto y de la gente que participa, y por eso cuando surgió la oportunidad y me preguntaron: «¿Quieres hacerlo?», les dije: «Sí, ¿cuánto tengo que pagarte para que estés en esta película?». Me encantó el material porque fue más allá. Si te encantó la película original, te encantará este arco argumental de ocho episodios de esta temporada, tan bien estructurado. Es simplemente brillante. Y si no lo conoces…

LAURENCE FISHBURNE: Te va a encantar. Verlo es divertidísimo, es tan disparatado y absurdo. Y es conmovedor y reflexivo, es increíble.

BILLY ZANE: Te impacta en momentos inesperados.

3. Laurence, el General Fasoose es un hombre muy serio en medio de todo este caos, ¿qué tal se te da evitar reaccionar ante el material?

LAURENCE FISHBURNE: Estoy interpretando la historia con la mayor honestidad y veracidad posible. Eso es lo bueno de lo que hacemos: tenemos que usar ambas máscaras, por así decirlo. Kristen (Wiig), Will (Forte) y todo nuestro elenco siempre estamos yendo y viniendo entre ser completamente directos, comprometidos y ser completamente tontos, y verán a medida que avanza la serie que Barrett Fasoose tiene momentos en los que es tan tonto como MacGruber. Pude hacer algunas tonterías y eso fue muy agradable.

BILLY ZANE: Yo tuve que ser completamente directo. No me pusieron ninguna máscara. ¿Te pusieron máscaras? A mí no.

LAURENCE FISHBURNE: Pero eres gracioso en ese primer episodio, estuviste encantador.

4. En el primer episodio, Enos Queeth trae de vuelta a un desfile de villanos que se daban por muertos. En una escena tan graciosa como esa, ¿hay espacio para la improvisación o todo está escrito en el guion?

BILLY ZANE: Diría que en otras comedias tienes esa capacidad de improvisar. Fue tan meticuloso y bien elaborado, y las palabras y los nombres estaban tan pensados ​​que hubo ritmos particulares que tuvieron que ser prácticamente perfectos. Había espacio para la variación y la improvisación, sin duda, pero en realidad, queríamos ceñirnos lo máximo posible al guion, siempre estar presentes para darle la veracidad y la solidez que necesitaba. Se trata de escenarios absolutamente absurdos, pero que requieren una interpretación muy realista, lo que significa que hay que ser serios. Prácticamente lo logramos.

LAURENCE FISHBURNE: Sí, nos ceñimos bastante al guion. Siempre hubo variaciones, y los guionistas y directores proponían una nueva versión de una línea. Pero la ejecución real de esas cosas a veces era mucho más realista de lo que se podría sospechar.

BILLY ZANE: De nuevo, hay que pensar en el origen de esto. Empezó como un sketch en Saturday Night Live, así que parecía que trabajábamos con un equipo de guionistas con opciones. Había un juego de A, B y C: probemos esto, ahora probemos aquello. Fue diferente a cualquier otra comedia en la que haya trabajado en ese sentido. Se sentía muy bien elaborada y te sentías apoyado tanto delante como detrás de la cámara. También estaban abiertos a excelentes sugerencias.

5. Billy, dijiste que Queeth es uno de los personajes más difíciles que has interpretado. ¿Por qué?

BILLY ZANE: Me encanta la comedia. Interpreto muchos personajes pesados ​​y me gusta intentar encontrar su humanidad para que sean accesibles. La comedia suele ser algo que se puede usar como contrapunto. Como un toque, dándole un giro radical o haciendo algo un poco sorprendente, pero no funcionó necesariamente en este caso. No es que lo intentara, no era necesario. Lo que requería era una intensidad muy concentrada.

LAURENCE FISHBURNE: E intención.

BILLY ZANE: Exactamente. Así que esa fue la dificultad, porque quieres jugar y no puedes evitar querer hacerlo un poco más complicado.

6. Laurence, tienes muchas escenas con Kristen Wiig. ¿Cómo fue trabajar con ella y qué tipo de comedia aporta en comparación con la de Will?

LAURENCE FISHBURNE: Fue un verdadero regalo trabajar con Kristen. Es brillante, es impecable, no hace nada falso, todo nace de una actitud honesta y sincera. Tiene una habilidad que admiro mucho, así que me emocionó mucho trabajar con ella.

BILLY ZANE: Es una de nuestras mejores actrices.

LAURENCE FISHBURNE: De verdad que lo es.

BILLY ZANE: Y los comediantes no reciben el reconocimiento suficiente, nunca son nominados a los Oscar®, lo cual no tiene sentido, ni hombres ni mujeres, y ella es brillante. Es muy buena en la tragedia y una gran actriz dramática, lo que hace que su comedia sea tan brillante. Y Will es igual. O sea, hay mucha emoción en esta película. Lidia con temas importantes y se lo cree a cada instante, lo que te conmueve de verdad. Y luego lo que sale de su boca es una locura total, o, mejor dicho, es simplemente ridículo. El público quedará alucinado.

7. Billy, ¿cuál es la venganza que Queeth tiene contra MacGruber?

BILLY ZANE: Éramos compatriotas en una misión, y salió terriblemente mal. Se hicieron algunas suposiciones y a mi equipo y a mí nos dieron por muertos, y se les dio por muertos, pero en realidad fuimos capturados tras las líneas enemigas en una instalación secreta. Veinte años después, salimos bastante enojados y buscando venganza, no solo contra MacGruber, sino contra el mundo libre en general. Y se necesita un héroe como MacGruber para desmantelar este complot atroz y desesperado.

8. Laurence, mencionaste la humanidad de esta serie, pero también hay mucha acción y, por supuesto, comedia. ¿Cómo es estar en una serie que logra combinar todas estas cosas a la perfección y, a la vez, ser entretenida?

LAURENCE FISHBURNE: Bueno, es emocionante. Me refiero a la oportunidad de trabajar con material que cumple con todas las características que acabas de describir; es poco común. No sucede a menudo.

BILLY ZANE: No en todos los sentidos.

LAURENCE FISHBURNE: No en todos los sentidos. O haces comedia o haces drama. Y esta es una hermosa mezcla salvaje y alocada de ambas cosas.

BILLY ZANE: Y hay acción brutal. Un pequeño homenaje a las películas de acción de los 80, con disparos en cámara, explosiones, explosiones ridículas y escenas de lucha que nunca volverás a ver. (Risas) Cumple con todos los requisitos.

9. Ambos tienen carreras ilustres, y tengo curiosidad, ¿aún les queda tiempo para aprender en una serie como MacGruber ?

BILLY ZANE: Fue una lección magistral. Nunca dejas de aprender.

LAURENCE FISHBURNE: Sí, nunca dejas de aprender.

BILLY ZANE: (mira a Laurence) Conozco a este hombre desde siempre y fue un placer trabajar con él.

LAURENCE FISHBURNE: Sí, lo fue.

BILLY ZANE: Y sé que, por muy bueno que sea, siempre es un estudiante, como yo. Siempre aprendes, siempre creces, especialmente cuando trabajas con gente como Kristen, Will y Ryan (Phillippe), que aportan un gran nivel. No quiero catalogar su trabajo simplemente como comedia. Hay sinceridad en el trabajo que realizan y son actores brillantes. Así que sí, hay grandes lecciones aprendidas y creo que compartimos algunas.

LAURENCE FISHBURNE: Espero que sí.

