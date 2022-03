MacGyver estrena su 4ª temporada este 6 de abril por UniversalTV

GRAN ESTRENO MIÉRCOLES 06 DE ABRIL 10.40PM LATAM

¿Lo extrañaban? El héroe multitasking está de regreso y más imbatible que nunca.

UniversalTV presenta la nueva temporada del habilidoso joven que trasciende generaciones y muestra su versión más moderna de cómo combatir los peligros que azotan al mundo.

(30/Mar/2022 – web) Latam.- El miércoles 06 de abril a las 10.40PM LATAM, vuelve a la pantalla de UniversalTV el reboot del clásico de la televisión “MacGyver”, que estrena su 4ta temporada en Latinoamérica. El ídolo de multitudes, cuya destreza e ingenio son su carta de presentación, viene dispuesto a enfrentar nuevos desafíos y a combatir los peligros que están al acecho ¿están listos para la acción?

El final de la temporada anterior puso a Angus Macgyver (Lucas Till) contra la espada y la pared. Sometido a una de las encrucijadas más complicadas de su vida, se vio obligado a decidir entre salvar a su amigo o las vidas de muchos inocentes que pendían de un hilo y que se encontraban en manos del joven muchacho.

En esta nueva entrega, la organización eco-terrorista mundial “Codex” perseguirá a MacGyver y a la fundación Phoenix para evitar que se interpongan en su plan, cuyo objetivo amenaza la integridad de la población mundial. Con el propósito de generar el estallido del volcán de Yellowstone y causar un apocalipsis global, el reloj correrá para el equipo de expertos que deberá impedir que esto suceda. Con el cambio climático como tema de apremiante importancia, la ficción trascenderá los límites de la pantalla para darle tratamiento a un asunto que es competencia de todos y que la serie pone sobre la mesa para hacerlo visible.

CONOCE LAS ESTRELLAS INVITADAS QUE SERÁN PARTE DE LA 4TA TEMPORADA DE ¨MACGYVER¨

A lo largo de los próximos 13 capítulos, el espectador podrá disfrutar de las actuaciones de:

• Joshua Leonard (Bones, Criminal Minds, Bates Motel) como Martin Bishop.

• Xander Berkeley (The Walking Dead, The Mentalist) como el general John Acosta.

• Emmanuelle Vaugier (Veronica Mars, Two and a Half Men) como la mayor Anne Frost.

• Amanda Schull (Suits, Castle) como Emilia West.

• James Murray (Down to Business, Bones) como Maître d’.

• Sal Vulcano (Impractical Jokers) como Chef Salvatore.

• Joe Gatto (Impractical Jokers) como Larry

• Brian Quinn (Impractical Jokers) como Dale

• Keith David (Mr. & Mrs. Smith, Hotel Transylvania: Transformania) como Burke.

• John Ales (Euphoria) como Nikola Tesla

• Scottie Thompson (Scottie Thompson, Drop Dead Diva) como Ellen MacGyver.

• Zach McGowan (The Walking Dead, Iron Man) como Roman

• Tobin Bell (The Sopranos, Saw) como Leland.

CONOCE TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE “MACGYVER”

MacGyver es un drama de acción y aventuras que recorre la vida del joven Angus «Mac» MacGyver, quien forma parte de una organización clandestina dentro del gobierno de EE.UU. y utiliza su extraordinario talento para resolver problemas no convencionales y su vasto conocimiento científico para salvar vidas. Este equipo de misiones de alto riesgo incluye al ex agente de la CIA Jack Dalton, una ex agente de campo convertida en directora de operaciones, Patricia Thornton y una hacker informática impredecible llamada Riley Davis. Bajo la protección del Departamento de Servicios Externos, MacGyver asume la responsabilidad de salvar el mundo, provisto de lo suficiente para hacer esto posible: un chicle y un clip.

¡No te pierdas el gran regreso de “MacGyver” 4ta temporada, el miércoles 06 de abril, sólo por UniversalTV!

