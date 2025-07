Madonna, Elsa Pataky y Freddie Highmore brillan en las novedades de Universal+ para Latinoamérica

Becoming Madonna retrata los orígenes de la “Reina del Pop” y completa el catálogo premium exclusivo disponible por Universal+ en cableoperadoras y Prime Video Channels.

Family Law regresa con su cuarta temporada, Matices marca el regreso de Elsa Pataky a la ficción española, y The Assassin trae adrenalina con Freddie Highmore y Keeley Hawes.

(28/Jul/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Universal+ refuerza su propuesta de contenido exclusivo con cuatro producciones imperdibles que llegan este mes a Latinoamérica. Desde thrillers de alto calibre hasta documentales biográficos y dramas familiares intensos, agosto será un mes para maratonear sin pausa.

FAMILY LAW (CUARTA TEMPORADA) DISPONIBLE A PARTIR DEL 6 DE AGOSTO Este mes regresa a Universal+ el drama legal Family Law con su cuarta temporada. Creada por Susin Nielsen y protagonizada por Victor Garber, Jewel Staite, Zach Smadu y Benjamin Ayres, la serie explora la vida de Abigail Bianchi, una prestigiosa abogada que, tras ser expuesta por su alcoholismo, se ve obligada a trabajar junto a su familia en una firma legal marcada por tensiones personales. El vínculo con su padre, Harry, es uno de los ejes narrativos que más resonancia tiene en la audiencia.

“Family Law tiene éxito porque todos vienen de una familia… Es una representación honesta de lo que atraviesa cualquier familia en la vida”, expresó Victor Garber sobre el impacto de la serie en los espectadores.

MATICES DISPONIBLE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO Matices es el nuevo thriller psicológico español dirigido por Sergio Cánovas, Javier Naya y Alex Meriweather. Protagonizada por Elsa Pataky, quien regresa a la ficción hispana tras una década en Hollywood, la serie se centra en el asesinato del legendario psiquiatra Tomás Marlow durante un tratamiento experimental con pacientes en una bodega aislada. El elenco reúne a grandes figuras como Maxi Iglesias, Luis Tosar, Juana Acosta, Hovik Keuchkerian y Miriam Giovanelli, en una historia llena de giros inesperados y secretos ocultos.

BECOMING MADONNA (DOCUMENTAL) DISPONIBLE A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO Becoming Madonna es un nuevo documental que retrata los primeros años de carrera de la icónica cantante entre 1978 y 1982, justo antes de lanzar su primer álbum. La producción sigue los pasos de Madonna en Nueva York, explorando su lucha por entrar en la escena pop, su faceta como bailarina y el contexto social que rodeó el nacimiento de su estilo irreverente y revolucionario. El proceso de grabación del single “Everybody” y su impacto marcan un momento clave en esta mirada profunda al origen de una estrella global.

THE ASSASSIN DISPONIBLE A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO LATAM / 26 DE AGOSTO BRASIL Creada por Harry y Jack Williams, The Assassin es una nueva mini-serie de seis episodios protagonizada por Keeley Hawes y Freddie Highmore. En ella, Julie, una asesina a sueldo retirada, intenta reconstruir su vida en Grecia junto a su hijo Edward, quien la visita para descubrir la verdad sobre su padre. Sin embargo, un atentado durante un evento desata una red de persecuciones que amenaza con destruir su nueva tranquilidad.

“Me siento muy afortunada de haber compartido esta experiencia con Freddie Highmore. Fue una serie de alto calibre”, afirmó Keeley Hawes. “Fue un placer colaborar con un reparto brillante… ¡van a ser seis episodios impresionantes!”, agregó Freddie Highmore.

Descubre toda la programación de Universal+ a través de los siguientes cableoperadores:

+Movil #561 Universal Premiere HD #564 Universal Comedy HD #565 Universal Reality HD

Tigo #1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD #1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD #1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

Amazon Prime Disponible mediante Prime Video Channels