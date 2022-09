MÁQUINAS MORTALES llega a SYFY Latinoamérica

GRAN ESTRENO 20 DE SEPTIEMBRE

DE LOS CREADORES DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS”

La adaptación cinematográfica de la obra literaria de gran éxito mundial y del mismo nombre “Maquinas Mortales”, llega a SYFY Latinoamérica para el regocijo de sus fanáticos.

Protagonizada por Hera Hilmar (“Da Vinci’s Demons”), Hugo Weaving (“Matrix”), Robert Sheehan (“The Umbrella Academy”), Jihae (“Succession”), Ronan Raftery (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”), Leila George (“The Kid”), Patrick Malahide (“Game of Thrones”) y Stephen Lang (“Law & Order”).

(14/Sep/2022 – web) LatAm.- El próximo 20 de septiembre a las 10.30pm MX/COL/PAN y 11.30pm CHI, SYFY Latinoamérica estrenará Máquinas Mortales, una aventura en un escenario post-apocalíptico, basada en la novela homónima de Phillip Reeves, donde sólo los más fuertes y estrategas podrán sobrevivir.

Esta película inicia su relato miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo que arrasó con todo lo humanamente conocido. Las generaciones que se han mantenido en pie a lo largo del tiempo se han adaptado a una nueva forma de vida. Ciudades móviles gigantes ahora vagan por la Tierra persiguiendo y devorando pueblos más pequeños para obtener recursos. En una de esas colosales urbes Tom Natsworthy (Robert Sheehan), proveniente de la clase baja de Londres, deberá luchar por su vida junto a la peligrosa fugitiva Hester Shaw (Hera Hilmar). Dos opuestos, cuyos caminos nunca deberían haberse cruzado, formarán una peculiar alianza destinada a cambiar el curso de su futuro y el de la humanidad.

Esta cinta es una coproducción estadounidense-neozelandesa escrita por Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, guionistas y ganadores del Oscar por la trilogía “El Señor de los Anillos”, y está dirigida por Christian Rivers, en lo que representó el debut de este como director. El elenco detrás de este film de ciencia ficción lo integranCHera Hilmar (“Da Vinci’s Demons”), Hugo Weaving (“Matrix”), Robert Sheehan (“The Umbrella Academy”), Jihae (“Succession”), Ronan Raftery (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”), Leila George (“The Kid”), Patrick Malahide (“Game of Thrones”) y Stephen Lang (“Law & Order”).

¡No te pierdas el estreno de “Máquinas Mortales” el próximo 20 de septiembre, sólo por SYFY!

Vía Praestigium