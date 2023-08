Mara Cifuentes se une a ‘Ojos de Mujer’ para romper barreras y estereotipos

(23/Ago/2023 – web) Estados Unidos.- E! Entertainment, anuncia la participación especial de Mara Cifuentes quien se une a “Ojos de Mujer” con la conducción de la estrella de las redes sociales, Chiky BomBom, la presentadora y comediante Érika de la Vega, la actriz Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina como moderadora, para compartir su inspiradora historia como modelo transgénero que sueña con ser reina de belleza.

Este jueves 31 de agosto 11:00pm (Latam) la icónica modelo colombiana, Mara Cifuentes se une al panel de discusión para intercambiar perspectivas y opiniones sobre hasta dónde llega la verdadera inclusión en los certámenes de belleza, y sobre la idealización de las personas.

“Yo busco que todas las personas que se sienten como yo, no tengan miedo. Sean fuertes, porque tenemos que cambiar el mundo, derribando la ignorancia y demostrando que somos fuertes, trabajadoras, estudiamos, y que no somos objetos sexuales”, afirmó Mara Cifuentes invitando a la audiencia a no perderse el estreno donde se sincerará sobre su gran momento actual.

CONOCE A MARA CIFUENTES LA MODELO TRANS QUE CAUTIVA A LATINOAMÉRICA

Su madre, quien es diseñadora de modas, la encaminó al mundo del modelaje. Si bien radica ahora en Medellín, nació en Estados Unidos. Cuando era niña, sus padres tomaron la decisión de mudarse a su país natal, Colombia. Impulsada por lo que ama y el apoyo familiar, inició a los 17 años actuando en algunos comerciales.

Cifuentes llegó a la fama tras aparecer en el reality ‘La agencia: batalla de modelos’, en el que perteneció al equipo de la modelo Carolina Castro. Su carisma, belleza y personalidad le sirvieron para ganarse el cariño de los espectadores, sin embargo, también para levantar las más duras críticas al revelar que era una mujer trans.

Mara se ha convertido en toda una celebridad logrando posicionarse como una de las modelos más importantes de Colombia y América Latina.

¡No te pierdas el episodio de estreno junto a Mara Cifuentes en “Ojos de Mujer” el jueves 31 de agosto a las 11pm (LATAM) solo por E! Entertainment!