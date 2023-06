Maratón de risas en Universal Plus: Matt LeBlanc protagoniza la divertida serie ‘Un hombre, Un plan’

(26/Jun/2023 – web) Panamá.- Universal Plus anunció la maratón de comedia «Un hombre, Un plan«, una divertida serie que muestra las situaciones hilarantes que enfrenta un padre al asumir el rol protagónico en su hogar. Este jueves 29 de junio, los suscriptores podrán disfrutar de las ocurrencias de esta familia inolvidable, protagonizada por el talentoso Matt LeBlanc.

Universal Plus es el servicio de streaming que trae a tu pantalla las historias más entretenidas. «Un hombre, Un plan» narra las divertidas y a veces caóticas experiencias de un padre intentando equilibrar su vida laboral con tres inquietos hijos y una esposa trabajadora a tiempo completo. Prepárate para una maratón de risas y situaciones cómicas que te harán olvidar tus preocupaciones.

Matt LeBlanc, reconocido por su icónico personaje Joey Tribbiani en la exitosa serie «Friends», es el protagonista de esta comedia. Aunque seguramente ya conoces su talento actoral, aquí te revelamos algunos datos interesantes sobre él. Además de su pasión por la actuación, LeBlanc es un amante de los autos y ha participado en competencias y eventos relacionados con el mundo del motor. También es un piloto certificado y disfruta volando aviones en su tiempo libre. Antes de encontrar el éxito en la actuación, trabajó en la industria de la construcción, lo que le brindó habilidades prácticas y un enfoque trabajador.

Además de su carrera en el entretenimiento, Matt LeBlanc ha mostrado su compromiso con causas benéficas y el activismo. Ha apoyado la Subasta de zapatos de celebridades de Small Steps Project y ha firmado una petición contra el tráfico sexual de niños. Su participación en el video «The Story of Why» para HomeAid demuestra su compromiso con importantes causas sociales.

Universal Plus te invita a sumergirte en las hilarantes situaciones de «Un hombre, Un plan» y disfrutar de una dosis de risas. Activa tu suscripción a Universal Plus y prepárate para un maratón de comedia que te hará olvidar tus preocupaciones. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una serie divertida y entretenida junto a tu familia y amigos.

Vía Praestigium