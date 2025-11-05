Jennifer Lawrence y Robert Pattinson regresan con Mátate, Amor, un visceral thriller psicológico

Mátate, Amor llega a cines: La aclamada película de Lynne Ramsay sobre el amor y la locura

• Basada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, la cinta explora la complejidad del amor y la psique de una mujer que se desmorona ante las presiones de la maternidad y la vida doméstica.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La esperada película Mátate, Amor (Die My Love), protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, se estrenará en cines de toda la República Mexicana a partir del 6 de noviembre. El filme, escrito y dirigido por la aclamada cineasta Lynne Ramsay, tuvo su Premiere Mundial en la competición principal del 78° Festival de Cine de Cannes.

El filme está protagonizado por la ganadora del Óscar Jennifer Lawrence en una actuación descrita como feroz y Robert Pattinson, junto a un reparto estelar que incluye a LaKeith Stanfield y Sissy Spacek.

Una Visión Visceral de la Locura y la Maternidad

Mátate, Amor es un retrato visceral e intransigente de una mujer envuelta por el amor y la locura. La trama sigue a Grace (interpretada por Jennifer Lawrence) y su pareja Jackson (Robert Pattinson), quienes se mudan a una antigua casa en el campo con la ambición de que Grace escriba la Gran Novela Americana. La pareja da la bienvenida a un bebé poco después de instalarse.

Sin embargo, con Jackson frecuentemente ausente, de forma sospechosa, y las presiones de la vida doméstica comenzando a pesar sobre ella, Grace comienza a desmoronarse, dejando un rastro de destrucción a su paso. La cinta marca el regreso de Ramsay con una nueva visión cinematográfica audaz que profundiza en la complejidad del amor y cómo este se transforma con el tiempo.

Origen Literario con Raíces Argentinas

El filme está basado en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, publicada originalmente en 2012. La traducción al inglés de la obra, Die, My Love, le valió una nominación al prestigioso Premio Booker Internacional en 2018, lo que impulsó su reconocimiento y posterior adaptación a la pantalla grande.

El elenco de la película es completado por Nick Nolte y la ganadora del Óscar Sissy Spacek, y es una producción en la que participó Martin Scorsese.