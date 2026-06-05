Maussan Televisión estrena la serie documental MISTERIOS DEL FÚTBOL

Una nueva serie documental de seis episodios indaga en fenómenos inexplicables, conspiraciones y relatos de fantasmas vinculados al deporte más popular del mundo.
El programa MISTERIOS DEL FÚTBOL explorará el lado oscuro y los mitos del deporte rey
• Con la conducción de Jorge Luis Sucksdorf y la participación de exfutbolistas y expertos, el programa analiza la delgada línea entre la realidad y el mito en los estadios.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Maussan Televisión presenta MISTERIOS DEL FÚTBOL, un programa de seis episodios, presentado por Jorge Luis Sucksdorf, donde los espectadores serán testigos de historias nunca contadas sobre el deporte más popular del planeta. A partir del domingo 7 de junio, la producción expone cómo el balompié mueve multitudes y crea leyendas, pero advierte que detrás de los estadios y los campeonatos existe un lado oscuro que pocos se atreven a contar. La serie documental explora historias perturbadoras, inexplicables y controversiales alrededor de esta disciplina deportiva.
Fenómenos inexplicables en la cancha
Cada episodio aborda fenómenos específicos como avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis), conspiraciones sobre partidos manipulados, rituales y brujería para asegurar victorias, cábalas extremas, maldiciones que persiguen a clubes y selecciones, así como relatos de fantasmas en estadios y vestidores históricos. A través de investigaciones detalladas, archivos, recreaciones y testimonios directos, la serie recorre acontecimientos donde la realidad y el mito se mezclan constantemente. La propuesta televisiva no busca dar respuestas definitivas, sino cuestionar todo aquello que parecía imposible dentro del entorno deportivo.
Participación de expertos y atletas
El proyecto audiovisual cuenta con la participación de reconocidos exfutbolistas como Rafael Puente, Miguel Herrera y Horacio Sánchez; de igual forma, se integran los exárbitros Eduardo Basulto y Mauricio Morales. El análisis místico y de fenómenos cuenta con las intervenciones de especialistas como Lourdes Gómez, Frida Arvayo, Larisa Cárdenas, Ernesto Urbina, Alberto Ramales, y de expertos en el fenómeno ovni como Jaime Maussan, Carlos Clemente, Rubén Villatoro y Pier Giorgio, entre otros colaboradores.
La señal de Maussan Televisión se puede sintonizar a través del canal 3.3 de televisión abierta nacional, en el canal 415 de Izzi, el 355 de TotalPlay, el 195 de StarTV y también durante las 24 horas del día por medio de la plataforma digital YouTube.
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