Mayo Clinic en Mankato implementa tecnología Smart Knee para monitorear la recuperación postoperatoria de rodillas

El Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato innova el cuidado postoperatorio con la implementación de Smart Knee

El Dr. Jacob Ziegler y su equipo están utilizando sensores inteligentes para ofrecer un monitoreo detallado del progreso de los pacientes, lo que mejora la precisión del seguimiento y el manejo postoperatorio.

(16/Ago/2024 – Panama24Horas web) MANKATO, Minnesota, EE.UU.- Durante más de 15 años, Ronald Gary Woods terminaba la mayoría de sus días con dolor en las rodillas.

«Era difícil dar una vuelta. Me dolían las rodillas, me chasqueaban y me crujían», dice Woods, de 63 años, de la ciudad de Eagle Lake, Minnesota. «Además, simplemente se desgastaron.»

Woods ha probado varios tratamientos, incluidas las inyecciones de cortisona y la ablación nerviosa para detener las señales de dolor enviadas al cerebro. Su plan era esperar hasta la jubilación para realizar una intervención quirúrgica. «Pero estaba cansado de tener dolor», dice.

Woods y el Dr. Jacob Ziegler, su cirujano ortopédico en el Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato, recomendó un reemplazo bilateral de rodilla, una cirugía para reemplazar ambas rodillas al mismo tiempo. El Dr. Ziegler se convirtió recientemente en el primer cirujano del sistema de salud en comenzar a utilizar la nueva tecnología de sensores con licencia de Zimmer Biomet a través de una asociación con Canary Medical. «Los implantes ortopédicos inteligentes funcionan de la misma manera que los reemplazos de rodilla estándar, pero incluyen un sensor en el pasador fijado en la espinilla que monitorea y rastrea de forma remota la recuperación del paciente, midiendo la amplitud de sus movimientos, pasos, longitud de zancada y otros datos asociados con su forma de caminar.»

El Dr. Ziegler explicó a Wood que usaría una aplicación para ver su información sobre su forma de caminar y movilidad, mientras se recuperaba de la cirugía. Los datos se enviarían una vez al día al equipo del Dr. Ziegler, ayudándoles a monitorear el progreso de Woods.

«Eso me pareció increíble», dice Woods. «El médico me dijo que esto también ayudaría en la investigación. Y pensé: ‘Por qué no?»

Según Zimmer Biomet, Woods fue uno de los primeros pacientes conocidos en el mundo en recibir reemplazos de rodilla inteligentes bilaterales en una sola cirugía el 26 de marzo.

El Dr. Ziegler y el Dr. Cory Couch, cirujano ortopédico en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, son los únicos cirujanos de Mayo Clinic que han implantado reemplazos inteligentes de rodilla en pacientes; estas tecnologías estarán ampliamente disponibles después del período de prueba en Mayo Clinic.

El monitoreo remoto es un gran beneficio en la atención médica en entornos rurales,» dice el Dr. Ziegler. Es posible que los pacientes que viven lejos del hospital no necesiten regresar para algunas citas de seguimiento en persona durante la recuperación si los datos de Smart Knee presenten métricas de recuperación positivas.

«El mayor beneficio para los pacientes es nuestra capacidad de monitorear su progreso con datos objetivos», explica el Dr. Ziegler. «Históricamente, hemos tenido que hacerlo de una manera muy subjetiva. Pudimos ver el rango de movimiento del paciente y, además, solo preguntamos: ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que te estás moviendo bien? ¿Sientes que estás progresando? Y los pacientes no tenían forma de saber qué debería ser normal o con qué comparar. Ahora podemos acceder a estas curvas de recuperación y mostrarles cómo sus datos se comparan con los de otros pacientes en una cohorte y lo que pueden hacer para progresar.»

La batería tiene la garantía de 10 años, aunque es probable que muchas de ellas duren más, dice el Dr. Ziegler. Cuando se agota la batería, el reemplazo de rodilla continúa funcionando como un reemplazo de rodilla tradicional.

El Dr. Ziegler enfatiza que la privacidad del paciente siempre es lo primero. Los datos en tiempo real no se recopilan y no hay un componente de GPS que muestre al equipo de atención médica dónde se encuentra el paciente en tiempo real.

Los pacientes también pueden optar por dejar de enviar los datos si no desean que sus métricas se compartan con el equipo de atención médica.

Pensar en el futuro de la tecnología es algo alentador, dice. Las versiones futuras podrán detectar micro movimientos y cambios sutiles de temperatura, con el fin de identificar infecciones al principio o el aflojamiento del implante.

Tanto el Dr. Ziegler como Woods están de acuerdo que Woods está yendo muy bien en su recuperación y que los datos del Smart Knee ayudan al equipo médico a garantizar que él está en el camino correcto.

«Estoy mejorando cada día», dice Woods, que en pocos meses después de la cirugía pudo volver a ir en su motocicleta. «No voy a llegar a Sturgis este año», dice, refiriéndose al rally anual de motocicletas en Dakota del Sur, «pero el próximo año seguramente estaré allí.»

Sistema de Salud de Mayo Clinic

El Sistema de Salud de Mayo Clinic se compone de clínicas, hospitales y otras instalaciones que atienden las necesidades de salud de las personas en Minnesota y Wisconsin. Los profesionales de salud comunitaria, combinados con los recursos y la experiencia de Mayo Clinic, permiten a los pacientes de la región recibir atención médica en persona y virtual de la más alta calidad cerca de sus hogares.