“Mi Entrevista Paranormal” debuta con la Señora Católica de TikTok en Maussan Televisión

Maussan Televisión estrena “Mi Entrevista Paranormal” con la Señora Católica de TikTok

Erika Edith Navarro, viral en TikTok como la Señora Católica, participa en el estreno de “Mi Entrevista Paranormal” este 17 de agosto.

(16/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Maussan Televisión anuncia el estreno de Mi Entrevista Paranormal, un nuevo programa semanal dedicado a explorar experiencias que desafían la lógica: encuentros con lo desconocido, intuiciones imposibles y sueños reveladores. Bajo la conducción de Jorge Luis Sucksdorf, el espacio presentará testimonios inéditos de celebridades mexicanas sobre vivencias paranormales.

Este domingo 17 de agosto, Mi Entrevista Paranormal tendrá como invitada especial a Erika Edith Navarro, conocida en redes sociales como la “Señora Católica” de TikTok. Originaria de Zacatecas, México, Navarro se ha convertido en un fenómeno viral por sus videos donde aborda temas de moralidad y religión desde una perspectiva católica, con un estilo que combina humor y exageración.

La participación de la “Señora Católica” promete ofrecer una mirada singular sobre lo espiritual y lo inexplicable, en una conversación que mezcla creencias personales con relatos que trascienden lo cotidiano. Su presencia marca el inicio de una serie de entrevistas que buscan conectar al público con lo misterioso desde la voz de figuras reconocidas.

Mi Entrevista Paranormal se transmite por el canal 3.3 de televisión nacional, en Izzi por el canal 485, y está disponible las 24 horas a través de YouTube.