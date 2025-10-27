El programa Mi Gente despide su quinta temporada este lunes 27 de octubre

Mi Gente: Pedro Altamiranda hijo, invitado especial en el último capítulo

• El invitado conversará con Zito Bares sobre el musical que honra el legado de Pedro Altamiranda, reconocido por sus canciones sobre la política e idiosincrasia panameña.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa cultural Mi Gente, producido por Sertv, se prepara para el final de su quinta temporada. Sintonice este lunes 27 de octubre el último capítulo de la actual entrega, en una edición que resalta el talento y la cultura panameña.

El episodio final contará con un invitado de lujo: Pedro Altamiranda hijo. El invitado compartirá detalles con el presentador Zito Bares sobre el origen y la concepción de un musical. Este proyecto escénico busca celebrar y preservar el legado artístico del cantautor, filólogo y publicista panameño Pedro Altamiranda, cuyas composiciones se distinguieron por estar inspiradas en los sucesos políticos y la rica idiosincrasia del pueblo de Panamá.

Resumen de los Momentos Inolvidables

Adicionalmente a la entrevista central, la emisión de Mi Gente presentará un resumen exhaustivo. El segmento destacará los momentos inolvidables y las producciones más importantes realizadas por el equipo de Mi Gente a lo largo del año.

El programa se transmitirá hoy lunes 27 de octubre a partir de las 8:30 p.m. por la señal de Sertv, canal reconocido por su liderazgo en la producción nacional.