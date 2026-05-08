El cantautor Miguel Enrique Cubillos lanza Un Nuevo Despertar, una canción de fe y renovación

El artista colombiano Miguel Enrique Cubillos estrena una obra profundamente espiritual que invita a la transformación interior y al reencuentro con la fe tras tres décadas de trayectoria.
Miguel Enrique Cubillos presenta su nuevo sencillo espiritual Un Nuevo Despertar
• Con una producción contemporánea, Miguel Enrique Cubillos lanza Un Nuevo Despertar, sencillo que presentará oficialmente durante la celebración de Pentecostés en el Minuto de Dios.
(08/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- El cantautor colombiano Miguel Enrique Cubillos anuncia el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo titulado “Un Nuevo Despertar”. Esta producción se presenta como una obra de profunda espiritualidad que marca un punto de inflexión en la trayectoria artística del intérprete, enfocándose en un mensaje de fe, renovación y propósito de vida.
Trayectoria y legado espiritual
Con una carrera que supera los 30 años, Miguel Enrique Cubillos se distingue por ser uno de los pocos artistas a nivel global que ha tenido la oportunidad de interpretar su música ante dos sumos pontífices: Juan Pablo II y el Papa Francisco. Tras transitar desde la música secular hacia la música católica, el autor ofrece en esta ocasión una pieza que surge desde su experiencia íntima de fe y vivencias personales.
“Un Nuevo Despertar” ha sido concebido como un himno de esperanza. La composición busca motivar la transformación interior de los oyentes, instándolos a superar las dificultades cotidianas a través del fortalecimiento espiritual. El sencillo combina una interpretación vocal emotiva con una producción musical de corte contemporáneo para conectar con audiencias que buscan inspiración y fortaleza en sus creencias.
Presentación en eventos de fe
El lanzamiento del tema adquiere una relevancia significativa al coincidir con eventos destacados del calendario religioso. Miguel Enrique Cubillos participará como artista invitado en la celebración de Pentecostés, programada para el próximo 18 de mayo en el Minuto de Dios, un escenario emblemático de la fe en Colombia. En este espacio, el cantautor compartirá el mensaje de su canción con un público que busca una conexión natural con la espiritualidad.
A través de esta nueva entrega, el artista reafirma su misión de utilizar la música como un instrumento de sanación y transformación, consolidando su posición como una voz auténtica en el panorama de la música espiritual actual. Según manifiesta el propio Miguel Enrique Cubillos, este nuevo despertar inicia en el alma cuando la fe logra encender nuevamente la vida.
Disponibilidad del sencillo
La canción “Un Nuevo Despertar” se encuentra disponible para el público general en todas las plataformas digitales de reproducción musical.
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