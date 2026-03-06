Mingthoy Giro inaugura la nueva temporada del programa Qué Pifia en Sertv

Qué Pifia regresa a la televisión panameña con Mingthoy Giro como invitada especial

• La reconocida presentadora y productora compartirá anécdotas sobre sus inicios en los medios y la evolución de la televisión estilo revista en Panamá.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa de televisión especializado en nostalgia y cultura musical, Qué Pifia, regresa a las pantallas panameñas con el estreno de una nueva temporada que destaca la participación de Mingthoy Giro. La producción, orientada a recordar las mejores décadas del entretenimiento en el país, retoma sus emisiones con invitados de primer nivel para profundizar en la historia de los medios locales.

Para este primer episodio, el equipo de producción recibirá a Mingthoy Giro, profesional reconocida por sentar los cimientos de los programas estilo revista en Panamá. Durante la emisión, Giro compartirá detalles de su polifacética trayectoria, que abarca facetas como presentadora, productora, ingeniera comercial y emprendedora, destacando sus inicios en la industria televisiva desde posiciones administrativas antes de consolidarse como una figura pública respetada.

Detalles del estreno y contenido

El encuentro está programado para este viernes 6 de marzo de 2026 a las 8:00 p.m., con transmisión a través de Sertv y sus plataformas digitales. En esta edición especial, la invitada conversará con los conductores Fabricio Velásquez y “Manolo” Barroso sobre la evolución de los formatos televisivos y las vivencias que marcaron su carrera profesional en la pantalla nacional.

Un viaje por la cultura mediática

La presencia de Mingthoy Giro en el programa permite analizar la transformación de la televisión en Panamá desde una perspectiva histórica y profesional. Qué Pifia se consolida como un espacio que combina el entretenimiento con la documentación de la cultura mediática panameña, permitiendo a las nuevas generaciones conocer los hitos que definieron la identidad de la televisión local a través de relatos de sus protagonistas directos.

