MishCatt presenta“Breakup Rituals”

¿Qué es más identificable que una ruptura? ¡La nueva canción de MischCatt “Breakup Rituals” captura el momento que combina nostalgia y empoderamiento!

(03/Jul/2021 – web) “De repente ves todas las oportunidades a tu alcance, cuando te miras en el espejo y te das cuenta de que estás listo para vengarte. Quiero que esta canción haga que la gente se sienta libre y empoderada, sexy porque son dueños de lo que son”, afirma la artista costarricense radicada en Suecia.

MishCatt se encuentra en el proceso de escribir su tercer EP con el aclamado productor sueco Carl Falk. «Breakup Rituals» es una lección de composición lúdica y moderna, donde se utilizan y reviven influencias de épocas anteriores. El saxofón atemporal marca el ritmo y eleva la producción al más alto nivel.

Acerca de MishCatt:

MishCatt, el alter ego de Michelle González, es una artista costarricense que saltó a la fama como cantante y compositora del álbum ‘Dangerous Intentions’ de su antigua banda Patterns, antes de emprender una carrera en solitario.

Viajó a Suecia para colaborar con Pontus Winnberg (Miike Snow, Amason) en su EP debut, ‘Highlighter’. Con canciones populares Another Dimension y Gun to the Head, Highlighter acumuló más de 30 millones de reproducciones y lanzó a MishCatt como el artista de Costa Rica con mayor audiencia. MishCatt se crió en una familia musical y artística en Costa Rica; su padre, un aclamado pianista de jazz, y su madre, una destacada cantante y artista. MishCatt comenzó a cantar en el estudio de su padre cuando tenía cuatro años y a realizar espectáculos de Jazz y Bossa Nova con él cuando tenía catorce años.

La inclinación de MishCatt hacia las artes visuales y la música comenzó a una edad muy temprana. A lo largo de los años, se conectó en el mundo visual y musical, sin saber que nació con sinestesia, una condición de percepción de sentidos mixtos, y ve colores y formas en cada pista que escribe. Su segundo EP, «The Real Pavo», debutó con el primer sencillo, Blue Blood, lanzado el 15 de noviembre. Otra colaboración con Winnberg, es la culminación de su período púrpura de sonidos psicodélicos maravillosos con un alma de synth pop.

Vía Umusic