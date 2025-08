MUBI estrena en agosto la Trilogía Tres Colores y celebra íconos culturales con cine autoral y contracultural

MUBI estrena Trilogía Tres Colores de Kieślowski y celebra cine de autor en agosto

MUBI incorpora a su catálogo la Trilogía Tres Colores, obras redescubiertas y filmes protagonizados por músicos icónicos como Björk y Cher.

(2/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Este mes, la plataforma MUBI renueva su cartelera con una programación que combina clásicos europeos, estrenos independientes y homenajes a figuras culturales que marcaron distintas generaciones. El contenido destaca por su profundidad temática y apuesta estética, con la Trilogía Tres Colores como eje protagónico.

Los tres filmes emblemáticos del director Krzysztof Kieślowski – Azul (1993), Blanco (1994) y Rojo (1994)– llegan en formato restaurado, ofreciendo una mirada compleja e independiente sobre la condición humana y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Junto a este lanzamiento, MUBI incorpora dos estrenos recientes en salas: La Cosecha (2024), de Athina Rachel Tsangari, una fábula rural inquietante, y Hot Milk (2025), dirigida por Rebecca Lenkiewicz y protagonizada por Emma Mackey, basada en la novela de Deborah Levy.

El ciclo “Nace una estrella: músicos en la pantalla” explora cinco interpretaciones memorables de artistas como Madonna (Desperately Seeking Susan), Björk (Dancer in the Dark), Tom Waits (Down by Law), Cher (Moonstruck) y Alana Haim (Licorice Pizza).

La programación también incluye un especial dedicado al cine surrealista con Blue Velvet (1986), de David Lynch, y el ciclo “Locos por vivir: Los Beats en el cine”, que revive la pulsión contracultural con On the Road (2012) y Queer (2024), adaptaciones de Jack Kerouac y William S. Burroughs.

En la sección “Recientes y excelentes”, destacan April (2024) de Dea Kulumbegashvili, Eight Postcards from Utopia (2024), Beating Hearts (2024) y el documental Vice Is Broke (2024), que retrata el auge y la caída del medio digital VICE.

Como parte de “Obras Redescubiertas”, se presenta Near Orouët (1971), película restaurada de Jacques Rozier que encapsula el espíritu melancólico de la Nouvelle Vague.

Por su parte, MUBI GO lanza estrenos en salas con Together: Juntos hasta la muerte (2025), debut en dirección de Michael Shanks, y Amores Materialistas (2025), nueva producción de Celine Song con Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans.

La plataforma invita al público a seguir cada estreno en su web oficial y redes sociales durante el mes de agosto.