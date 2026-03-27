MUBI presenta estrenos exclusivos de animación y cine de autor para abril

Durante el mes de abril, MUBI integrará producciones premiadas en Cannes y los Annie Awards, junto con el esperado final de temporada de la serie Blossoms Shanghai.
MUBI estrena las premiadas cintas Arco y El Agente Secreto en abril
• La plataforma MUBI renueva su catálogo en abril con el debut de la película animada Arco, el thriller brasileño El Agente Secreto y un ciclo especial dedicado a Charlie Kaufman.
(27/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma de streaming MUBI presentó su programación para el mes de abril, la cual incluye títulos destacados de la reciente temporada de premios, estrenos exclusivos de cine de autor y ciclos temáticos que exploran desde el surrealismo hasta la sátira social. La oferta mensual está encabezada por producciones de animación galardonadas y largometrajes que han triunfado en festivales internacionales como Cannes.
Estrenos destacados y animación premiada
El próximo 10 de abril, llegará al catálogo Arco (2025), filme dirigido por Ugo Bienvenu y producido por Natalie Portman. La cinta, que narra la historia de un niño varado en el año 2075, llega a la plataforma tras ganar el premio a Mejor Película de Animación Independiente en los Annie Awards. Asimismo, se integra El Agente Secreto (2025), largometraje del director brasileño Kleber Mendonça Filho. Esta obra, ambientada en la década de los 70, obtuvo los premios a Mejor Actor y Mejor Director en el Festival de Cannes 2025, además de cuatro nominaciones a los Premios Oscar.
La programación exclusiva se complementa con el documental animado Endless Cookie (2025), nominado a los Spirit Awards 2026, y el mockumentary Agon (2024), dirigido por Giulio Bertelli. Este último ofrece una visión crítica sobre las exigencias sociales y la tecnología aplicada al deporte contemporáneo.
Ciclos temáticos y cine de autor
MUBI dedicará espacios especiales a figuras fundamentales del cine actual:
• De la mente de Charlie Kaufman: Un recorrido por la maestría del guionista con títulos como Cómo ser John Malkovich (1998), Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004) y su debut en la dirección, Synecdoche, New York (2008).
• Lindas, jóvenes y peligrosas: Ciclo de sátira social encabezado por el filme de culto Drop Dead Gorgeous (1999), junto a clásicos como Heathers y Spring Breakers.
• Ansiedades tropicales: Una retrospectiva dedicada a Kleber Mendonça Filho que incluye cuatro de sus cortometrajes más representativos.
Finales de temporada y nuevas incorporaciones
En el ámbito de las series, la plataforma publicará los últimos diez capítulos de Blossoms Shanghai, la primera producción televisiva del director Wong Kar Wai, completando así la entrega de 30 episodios. Además, se sumarán al catálogo obras como 12 Years a Slave (2013) de Steve McQueen y la cinta animada Blind Willow, Sleeping Woman (2022), inspirada en los relatos de Haruki Murakami y reconocida en el Festival de Annecy.
Con esta curaduría, MUBI busca consolidar una programación que conecte con diversas latitudes y estilos, ofreciendo historias que transitan entre el thriller, el drama político y la animación experimental.
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