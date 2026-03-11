MUBI presenta cuatro películas nominadas a los Premios Óscar 2026

Estrenos de MUBI logran 16 nominaciones a los Premios Óscar 2026

• La plataforma MUBI consolida su catálogo en México con 16 nominaciones a los Premios Óscar 2026, destacando producciones de directores como Joachim Trier y Kleber Mendonça Filho.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, México.- La distribuidora y plataforma de streaming MUBI destaca en el panorama cinematográfico regional al contar con cuatro de los títulos más aclamados que compiten en los Premios Óscar 2026. Con un total de 16 nominaciones, las cintas de Joachim Trier, Ugo Bienvenu, Jafar Panahi y Kleber Mendonça Filho se posicionan como las favoritas para la ceremonia de premiación que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo.

Valor Sentimental: El drama noruego que lidera las ternas

La película dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, se posiciona con 9 nominaciones a los Premios Óscar 2026, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original. La trama explora las tensas dinámicas familiares cuando una actriz de teatro y su hermana se reencuentran con su padre, un antiguo director de cine. Esta producción está disponible en MUBI y cines seleccionados desde febrero.

Resistencia y política en el cine internacional

Por su parte, el cineasta iraní Jafar Panahi presenta Fue solo un accidente, un acto de resistencia cinematográfica que compite por Mejor Película Internacional y Mejor Guion Original. La obra reflexiona sobre la justicia y la venganza en contextos de autoritarismo. Asimismo, desde Brasil, El Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura, suma 4 nominaciones, destacando en las categorías de Mejor Película y Mejor Actor Principal, abordando la traición y la corrupción política.

Innovación visual y animación

El debut cinematográfico del ilustrador Ugo Bienvenu, titulado Arco, representa la apuesta en el género de animación. Nominada a Mejor Película Animada en los Premios Óscar 2026, esta aventura en 2D narra el viaje en el tiempo de un niño varado en el año 2075. Mientras que las otras tres producciones ya se encuentran en la plataforma, Arco llegará al catálogo de streaming en abril de 2026 tras su paso por salas de cine.

Este cuarteto de filmes refuerza el compromiso de MUBI por distribuir cine de autor de alta calidad que resuena en los esquemas de premiación más importantes de la industria global.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: