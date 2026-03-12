Más de 6 mil personas asistieron a la primera edición de Nación Kids en el Parque Omar

• El Parque Omar fue el escenario de la exitosa inauguración de Nación Kids , un festival que reunió a miles de familias en torno a actividades artísticas, tecnológicas y deportivas.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Parque Omar se convirtió recientemente en el epicentro de la imaginación y la convivencia familiar con la celebración de Nación Kids, un festival innovador producido por la empresa Palmera. Durante dos jornadas consecutivas, más de 6,000 personas disfrutaron de una programación integral que combinó música, talleres educativos, deportes y experiencias tecnológicas de vanguardia en un entorno seguro y natural.

Además de su impacto recreativo, Nación Kids se posicionó como un motor para la economía creativa nacional. Según informaron los organizadores, el festival generó más de 200 empleos directos e indirectos, involucrando a un amplio equipo de artistas, técnicos, logísticos, educadores y personal de seguridad. Esta primera edición marca el inicio de una plataforma cultural diseñada bajo criterios de seguridad y educación para la infancia en Panamá.

Experiencias artísticas y educativas

El recorrido del festival incluyó zonas temáticas con inflables de gran formato y cine al aire libre. La oferta artística destacó por la participación de figuras como Poli Cuentacuentos y el espectáculo de títeres de Avenida Nacional. Asimismo, el escenario recibió el talento de los estudiantes de Music Lab, la interpretación de la joven artista Summer y la coreografía de Las Huntrix, Guerreras del K-pop, quienes captaron la atención de niños y adolescentes.

En el ámbito del aprendizaje, el taller de robótica fue uno de los espacios con mayor demanda, registrando más de 100 participantes por jornada, quienes exploraron la construcción y programación tecnológica. Por otro lado, el área de artes plásticas, bajo la guía de la artista Laura Otero, permitió que más de 90 niños experimentaran con pintura acrílica, fomentando la curiosidad científica y la expresión creativa.

Deporte y entretenimiento al aire libre

El desarrollo físico y el trabajo en equipo tuvieron protagonismo gracias a la academia de fútbol Golden Harpies, que organizó mini torneos por categorías. Al caer la tarde, el ambiente festivo fue liderado por Late Night Music, transformando un sector del parque en una pista de baile con la participación de DJs como Keene, Lil Lina, George Olmos, Jota Ortiz y Buen Afro.

Para la productora Palmera, el éxito de Nación Kids representa el punto de partida para fortalecer los espacios de encuentro familiar en el país. Tras el desarrollo del evento en completo orden, la organización adelantó que buscarán consolidar futuras ediciones como un referente de entretenimiento educativo y promoción de la creatividad para la niñez panameña.

