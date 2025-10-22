Natalia Jiménez, la exvocalista de La Quinta Estación, será la figura central en “Recordar es vivir” de Sertv

Sertv presenta a Natalia Jiménez en “Recordar es vivir” este miércoles desde Chiriquí

• El programa “Recordar es vivir” de Sertv presentará este miércoles 22 la vida y carrera de la cantautora española Natalia Jiménez Sertv, reconocida por su trabajo como solista y con el grupo La Quinta Estación.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La programación de Sertv, líder en producción nacional, incluirá este miércoles 22 un segmento especial dedicado a la cantautora española Natalia Jiménez en el programa musical “Recordar es vivir”. El espacio se transmitirá a las 8 de la noche.

Explorando la Trayectoria de la Artista

El presentador Don “Pete” Romero acompañará a la audiencia desde la provincia de Chiriquí para introducir la figura de Natalia Altea Jiménez Sarmento, una artista de origen español que ha desarrollado gran parte de su carrera musical estando radicada en México.

La cantante inició su camino en la música en el año 2000 como vocalista del popular grupo La Quinta Estación. Tras la disolución de la agrupación, Jiménez se estableció como una exitosa solista.

Una Carrera de Éxitos con Reconocimiento Global

En su etapa como solista, la artista ha logrado destacar en diversos géneros musicales, incursionando notablemente en la balada pop y la música ranchera.

Su talento y trabajo han sido reconocidos con importantes galardones a nivel internacional, incluyendo los prestigiosos premios Grammy y Billboard. Durante la emisión de “Recordar es vivir”, el público podrá conocer detalles sobre la vida de Jiménez, sus mayores éxitos y los proyectos actuales en los que se encuentra trabajando.

Sertv invita a la audiencia a sintonizar el programa este miércoles para disfrutar de la buena música y conocer en profundidad la trayectoria de esta influyente figura de la música en español.