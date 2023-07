NATASHA LYONNE encabeza las nominaciones en los Premios Emmy con la nueva serie de Universal + «POKER FACE»

La nominación de Lyonne como Mejor Actriz de Comedia confirma las altas expectativas de la llegada de Poker Face a Universal + el 17 de agosto

(12/Jul/2023 – web) LatAm.- Por su magnífica actuación en Poker Face como una astuta y carismática mesera de un casino con la habilidad de detectar cuando una persona miente, Natasha Lyonne fue nominada a la 75° entrega de los Premios Emmy en la categoría de Outstanding lead actress in a comedy series.

La nueva serie de Universal +, que estrena en Latinoamérica el 17 de agosto, se afianza como uno de los estrenos televisivos más esperados en Latinoamérica, y sus nominaciones en la 75° edición de los Premios Emmy confirman la alta expectativa que Poker Face ha generado en los televidentes. La premiación se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

La serie original de Universal + combina intriga y comedia en una historia apasionante sobre Charlie Cale (Lyonne), una exjugadora profesional de póker y ahora mesera de casino que tiene la poco común habilidad de detectar cuando alguien miente.

En Poker Face, Natasha confirma su talento al ser no solo la protagonista de la serie, sino también productora y directora. Su carrera incluye apariciones en películas como American Pie, Blade: Trinity y Slums of Beverly Hills, y en series como Orange Is the New Black y Russian Doll, series que le han valido previas nominaciones en Emmys y Globos de Oro.

Creada, escrita y dirigida por Rian Johnson –nominado al Oscar por Mejor Guión Original por Knives Out–, Poker Face ha sido alabada por la crítica con 99% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Con un talentoso equipo detrás de escena, la producción ha logrado recrear un mundo visualmente impresionante, y las nominaciones a la 75° entrega de los Premios Emmy destacan su excelencia artística y el cuidado en la creación de cada detalle de su atmósfera narrativa.

Poker Face, también fue nominada en las ternas de Outstanding production design for a narrative contemporary program (diseño de vestuario), Outstanding guest actress in a comedy series (actriz invitada) y Outstanding stunt coordination for a comedy series or variety program (coordinación de stunts).

Los Emmy reconocen anualmente a lo mejor de la programación televisiva en Estados Unidos y celebran los logros sobresalientes en varias categorías que incluyen actuación, producción, escritura y dirección.

No te pierdas el esperado estreno de Poker Face el 17 de agosto exclusivamente en Universal +, el paquete de canales premium que se puede obtener a través de tu cableoperador local y que cuenta con miles de horas de contenido on-demand a través de la app.

Vía Praestigium