Octavia Spencer protagoniza «MA» la pesadilla que nadie quiere vivir – 18 de febrero

GRAN ESTRENO – 18 DE ENERO 8PM MX/LATAM Y 10PM ARG/CHI

Studio Universal presenta “Ma”, una película protagonizada por la multipremiada Octavia Spencer, que hará que más de uno piense muy bien antes de aceptar invitaciones de extraños.

(14/Feb/2022 – web) Latam.- El próximo 18 de febrero a las 8pm MEX/LATAM y 10pm ARG/CHI, Studio Universal pondrá en su pantalla la película “Ma”, un film que convertirá un inocente viaje de amigos en un recorrido del que nadie desearía ser parte.

Un grupo de jóvenes emprende viaje en busca de un fin de semana de libertad. En su camino conocerán a una mujer a la que pedirán que les compre alcohol, ya que ellos no tienen la mayoría de edad para hacerlo. Será entonces cuando la encantadora señora les proponga realizar una fiesta en su casa, para la que sólo tendrán que aceptar una condición: podrán hacer lo que deseen en el sótano, pero no podrán subir a la planta alta. Cuando los jóvenes piensan que han tocado el cielo con las manos, comenzarán a ocurrir cosas que les harán dudar de las intenciones de la anfitriona y lo que inició siendo alegría se convertirá en pesadilla.

“Ma” es un thriller de suspenso dirigido por Tate Taylor (“Help”) y escrito por Scotty Landes (“Workaholics”). Además de la participación estelar de Octavia Spencer (“Shape of Water”), en el rol central de esta historia, forman parte del reparto actoral: Luke Evans (“The Girl on the Train”), Juliette Lewis (“Nerve”), Diana Silvers (“Glass”), McKaley Miller (“Wish I Was Here”) y Corey Fogelmanis (“Squad Goals”).

¡No te pierdas el estreno de “Ma”, el próximo 18 de febrero por Studio Universal!

Para más detalles sobre la variada oferta cinematográfica de Studio Universal, visita www.studiouniversal.com, y síguelos a través de sus redes sociales:

Facebook.com/StudioUniversalTV

Instagram: @studiouniversalTV

Twitter: @studiouniversalTV

Youtube.com/suniversaltv

Vía Praestigium