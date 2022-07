Pablo del Campo estrena a nivel mundial una nueva versión de: Next to Normal, an inmersive live musical

La obra comienza su recorrido internacional en Barcelona con una coproducción de DCGlobal Entertainment, Layers of Reality y el Festival Grec 2022

(18/Jul/2022 – web) Iberoamérica.- Next to Normal, la obra que revolucionó el teatro musical hace una década y que en Buenos Aires cumplió 10 temporadas consecutivas bajo el liderazgo creativo de Pablo del Campo, se acaba de estrenar a nivel mundial en una nueva versión: Next to Normal, an inmersive live musical, como parte de la programación del Festival Grec de Barcelona.

Del Campo Global, Layers of Reality y el Festival Grec coproducen este nuevo espectáculo inmersivo que combina actuaciones en directo interactuando con el público en el mismo lugar, proyecciones 360° en paredes y suelo en un espacio de 2000 metros cuadrados, que propone, con sus particulares características, sumergirse en una experiencia íntima y única. La puesta original en idioma inglés tiene subtítulos tanto en castellano como catalán.

“Estoy muy contento con el resultado creativo que hemos conseguido. Hay ideas que pueden parecer excelentes al pensarse, pero recién cuando se concretan nos damos cuenta de su verdadera magnitud. Personalmente estoy impactado. Y, afortunadamente, el público de una ciudad tan cosmopolita como Barcelona, también”, afirma Pablo del Campo.

“Siento que estamos creando una manera de contar un musical para la ‘Netflix generation’. Desde mi lugar, siempre voy a estar conectado con el mundo de las ideas y el storytelling. Hoy, lo que en algún momento hubiera sido mi Titanium en el Festival de Cannes, es este Next to Normal Inmersive”, agrega el creativo que, además de lograr que Federer y Nadal se enfrenten en una cancha mitad polvo de ladrillo – mitad pasto, cosechó más de 90 leones en Cannes para marcas como AB InBev, Playstation, Procter & Gamble, Mondelez y Coca-Cola, entre otras, lo que llevó a su agencia a ser elegida International Agency of the Year por Advertising Age.

En un tiempo en que la salud mental ha cobrado gran relevancia, esta propuesta saca estos temas a la luz situando a los espectadores en el centro de la acción y donde lo inmersivo permite ir encontrando nuevas profundidades. Next to Normal es la historia de una familia que lucha por ser normal en tiempos donde lo normal dejó de existir. Los vínculos, los duelos y la salud mental son eje de esta trama.

Nuevamente, Alice Ripley, quien estrenó esta obra en Broadway por la que ganó un premio Tony, está al frente del cast en vivo. Junto a ella, están reconocidos artistas, y la participación especial del también premiado Adam Pascal como su psiquiatra de manera virtual; algo muy familiar post pandemia.

Pablo del Campo lidera un equipo multidisciplinario formado por talentos argentinos, españoles, ingleses y norteamericanos.

Vía amma creative