El festival Panama Crossroads reúne a 15 mil personas en su cuarta edición

Panama Crossroads se consolida como el epicentro cultural y musical de la región

• La cuarta edición de Panama Crossroads integró una oferta educativa gratuita y una experiencia gastronómica de alto nivel liderada por reconocidos chefs.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cuarta edición del festival Panama Crossroads, celebrada los días 29, 30 y 31 de enero, convocó a 15 mil asistentes, consolidándose como uno de los encuentros culturales más relevantes del país. Durante tres jornadas, el evento funcionó como un espacio de celebración colectiva donde la música, el arte, la gastronomía y la reflexión se unieron para reforzar la identidad panameña y proyectar a la nación como un destino cultural de alcance internacional.

Escenarios y diversidad musical

El festival contó con cinco escenarios y la participación de más de 60 artistas locales e internacionales. En el Heineken Stage, figuras como Residente, Orishas, Señor Loop, Némula y Entre Nos ofrecieron presentaciones que transitaron desde el hip hop hasta la fusión latina. Por otro lado, el Cacao Amor Stage destacó por su enfoque en la música electrónica con artistas como Anané, Louie Vega, Mano Le Tough y el cierre tradicional a cargo del dúo KEENE, cofundadores de Panama Crossroads. Otros espacios como Casa Together y el Club Paralelo ofrecieron experiencias íntimas y diversidad de géneros, incluyendo una intervención de bullerengue del Darién por la Fundación del Sonido.

Innovación gastronómica y raíces culturales

La experiencia culinaria de este año presentó doce platos diseñados por seis chefs reconocidos, representando las diversas influencias de la identidad panameña. Participaron Andrea Pinzón (Cocina Nativa), Alex Rodríguez (Cocina Europea), Cuquita Arias de Calvo (Cocina Afrocaribeña), Armando Bramwell (Cocina Norteamericana), Joseph Archbold (Cocina China) y Fulvio Miranda junto a Andrés Morataya (Nueva Cocina Panameña). Los organizadores señalaron que esta sección permitió a los asistentes entender el país a través del sabor y las historias compartidas.

Educación y proyección estratégica

Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la AECID y la Universidad del Istmo, Panama Crossroads incluyó tres días de programación educativa gratuita con 34 expositores internacionales y locales. Entre los ponentes destacaron Isabel Villanueva de BIME, Gloria De León (ATP), el alcalde Mayer Mizrachi y Miky Fábrega del Ministerio de Cultura. Estos paneles abordaron la profesionalización de la industria musical y el posicionamiento de Panamá como epicentro cultural regional. Los organizadores afirmaron que el festival es un punto de encuentro donde la identidad se refuerza y se construyen nuevas narrativas culturales para el desarrollo del turismo y la economía creativa.

