Panama Flamenco Week 2025: arte, cultura y solidaridad en una semana inolvidable

Panama Flamenco Week 2025: arte, cultura y solidaridad se unen en una celebración sin precedentes

Del 21 al 31 de agosto, la Panama Flamenco Week 2025 ofrece una experiencia única de flamenco en vivo, formación artística y arte visual.

El evento Panama Flamenco Week 2025 culmina con Bodas de Sangre, un espectáculo flamenco de alto nivel en beneficio de FANLYC.

(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La ciudad se prepara para recibir a Panama Flamenco Week 2025, un evento cultural de alto nivel que se celebrará del 21 al 31 de agosto, con la participación de artistas internacionales y talento local. La programación incluye espectáculos en vivo, clases magistrales, talleres, conferencias, gastronomía y artes visuales, consolidando al flamenco como un lenguaje universal de expresión artística.

Reconocidos exponentes de España y Panamá se darán cita en esta edición, que inicia el jueves 21 con una Cata de Vinos Españoles en Felipe Motta Wine & Deli Store (Marbella). Las reservas están disponibles al 6257-2862.

Durante diez días, Taberna La Malagueña ofrecerá un menú especial con descuentos exclusivos para quienes presenten el boleto del espectáculo de cierre: BODAS DE SANGRE, una versión flamenca del clásico de Federico García Lorca que se presentará el 30 y 31 de agosto en el Teatro Pacific.

En el ámbito formativo, la Academia Flamenco Panamá organiza cursos intensivos de baile flamenco del 23 al 25 de agosto, dirigidos por el maestro español Pol Vaquero. Además, el sábado 23 se inaugurará la exposición colectiva LA HUELLA DEL FLAMENCO en el Edificio Margot Fonteyn de la Ciudad de las Artes, abierta al público hasta el 4 de septiembre.

El espectáculo de cierre contará con un elenco de lujo: Pol Vaquero (España) en el baile, Fernando de La Rúa (España) en la guitarra, Pedro Obregón (España) en el cante, junto a Valo Jorge (Panamá) en la percusión, Robinson Ferreira (Panamá) en el piano, y la Compañía Flamenco Panamá con Paola Tamayo y Fabián González.

Panama Flamenco Week 2025 también tiene un propósito solidario: parte de lo recaudado será donado a FANLYC, en apoyo a niños y jóvenes que luchan contra el cáncer en Panamá.