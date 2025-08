Paramount lanza el tráiler oficial de A Pesar de Ti, la esperada adaptación del bestseller de Colleen Hoover

A Pesar de Ti , protagonizada por Allison Williams y Mckenna Grace, se estrena en cines el 23 de octubre

Protagonizada por Allison Williams y Mckenna Grace, A Pesar de Ti aborda el vínculo madre-hija tras una tragedia familiar y secretos dolorosos.

La cinta propone una exploración íntima del amor, el perdón y la reconstrucción personal, con guion de Susan McMartin y dirección de Josh Boone.

(5/Ago/2025 – web – Panama24Horas) México.- Paramount Pictures ha lanzado el tráiler oficial de A Pesar de Ti, una emotiva adaptación del bestseller de Colleen Hoover, protagonizada por Allison Williams y Mckenna Grace, y que llegará a los cines el 23 de octubre.

La película narra la compleja relación entre Morgan Grant y su hija adolescente Clara, marcada por un trágico accidente que desvela traiciones ocultas y fuerza a ambas a redescubrirse mutuamente. La cinta aborda temas como el duelo, el amor familiar y el poder de la reconciliación, con un tono íntimo y conmovedor.

El elenco incluye además a Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood y Willa Fitzgerald, bajo la dirección de Josh Boone y con guion de Susan McMartin. La producción es una colaboración entre Constantin Film, Harbinger Pictures y Frayed Pages, con la participación ejecutiva de la propia Colleen Hoover.

Inspirada en el éxito literario Regretting You, la cinta busca conectar con audiencias que han seguido el fenómeno editorial de Hoover, autora de más de 20 millones de libros vendidos. Como destaca The New York Times: “Con una habilidad especial para la novela de emociones de alto voltaje, Hoover ha conquistado lectores a su manera”.