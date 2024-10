Paul McCartney regresa a Costa Rica con su Got Back Tour este 5 de noviembre

El icónico Paul McCartney vuelve a Costa Rica después de 10 años con su gira Got Back

(18/Oct/2024 – Panama24Horas web) San José, Costa Rica.- Después de una década desde su última presentación en Costa Rica, Paul McCartney regresa para ofrecer un espectacular concierto como parte de su Got Back Tour, el próximo 5 de noviembre en el Estadio Nacional. Esta será la segunda vez que el legendario artista se presenta en el país, cumpliendo la promesa que hizo durante su visita en 2014.

El Got Back Tour comenzó en 2022 en los Estados Unidos y ha recorrido diversos países, llevando a los fanáticos los éxitos que han marcado la historia de la música. Canciones emblemáticas como Hey Jude, Let It Be, Live and Let Die y Band on the Run forman parte de un repertorio que abarca más de 60 años de carrera, donde se incluyen temas de los Beatles, Wings y su etapa como solista.

Paul McCartney, uno de los cantautores más exitosos de todos los tiempos, regresa a un escenario ideal, el Estadio Nacional, donde espera reunir a miles de fanáticos no solo de Costa Rica, sino de toda Centroamérica. Este evento es apto para todo público, y los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.

McCartney lanzó su gira Got Back en 2022 con 16 conciertos en Estados Unidos y realizó un set histórico en Glastonbury 2022, catalogado por The British Times como el «mejor concierto de la historia». En 2023, la gira lo llevó a países como México, Brasil y Australia.

A lo largo de su carrera, McCartney ha ofrecido conciertos en lugares icónicos como el Coliseo de Roma, la Plaza Roja de Moscú, la Casa Blanca y la Plaza del Zócalo de Ciudad de México ante más de 400,000 personas. Su impacto en la música y su presencia en estos escenarios lo han consolidado como una leyenda viva del rock.

McCartney estará acompañado de su fiel banda, conformada por Paul «Wix» Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr. (batería), con quienes ha trabajado durante años. Además, el espectáculo contará con tecnología de audio y video de última generación, prometiendo una experiencia inolvidable.

El Got Back Tour también incluirá la participación de los Hot City Horns: Mike Davis (trompeta), Kemji Fenton (saxos) y Paul Burton (trombón), quienes se unieron a McCartney por primera vez en 2018 para su gira Freshen Up World Tour.

Paul McCartney está listo para ofrecer una noche mágica e inolvidable este 5 de noviembre en Costa Rica. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única con uno de los más grandes iconos de la historia de la música!