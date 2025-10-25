PAW Patrol: Especial de Navidad llega a los cines internacionalmente el 30 de octubre

Nickelodeon estrena PAW Patrol: Especial de Navidad como evento cinematográfico limitado

• El nuevo especial de 44 minutos de la popular franquicia preescolar presenta una misión de rescate navideña que involucra a Santa Claus y al alcalde Humdinger.

(25/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Nickelodeon, Paramount+, Paramount Pictures y Spin Master han unido esfuerzos para invitar a las familias a iniciar la temporada navideña con sus personajes caninos favoritos. La colaboración se materializa en un nuevo evento cinematográfico de edición limitada: PAW Patrol: Especial de Navidad. Este especial de 44 minutos combina una conmovedora historia con una selección de canciones navideñas originales y clásicas, destacando las aventuras de Rubble, el cachorro experto en construcción.

Estreno Global y Distribución

La proyección de PAW Patrol: Especial de Navidad está programada para iniciar el 30 de octubre en más de 3,600 cines, abarcando un total de 17 países y territorios a nivel internacional. Este lanzamiento marca un esfuerzo significativo por llevar la exitosa franquicia preescolar a la pantalla grande como un evento festivo exclusivo.

Detalles de la Misión Navideña

El argumento del especial se centra en una inesperada crisis navideña. Rubble, el cachorro constructor, aguarda la llegada de Santa Claus con ilusión, esperando recibir un nuevo taladro láser. No obstante, el espíritu festivo se ve amenazado cuando Santa contrae un resfriado que le impide realizar la entrega de regalos. La situación se complica aún más con la intervención del alcalde Humdinger, quien planea viajar al Polo Norte con la intención de apoderarse de todos los obsequios. En respuesta, la PAW Patrol debe movilizarse para detener al alcalde y salvar la Navidad.

La Franquicia PAW Patrol: Expansión y Contenido

Para los aficionados que deseen explorar más del universo de los cachorros rescatistas, la colección completa de la franquicia está disponible en la plataforma Paramount+. El catálogo incluye múltiples temporadas de la serie original, especiales temáticos, los largometrajes PAW Patrol: La Película y su secuela, PAW Patrol: The Mighty Movie™, así como el spin-off Rubble & Crew®.

Desde su debut en Nickelodeon el 12 de agosto de 2013, PAW Patrol ha mantenido su estatus como una de las series preescolares de mayor audiencia, con presencia en 180 territorios y traducida a 33 idiomas. El spin-off Rubble & Crew, producido por Spin Master Entertainment, se estrenó en 2023, siguiendo a Rubble y su familia canina en misiones de construcción dentro de Builder Cove. La serie es distribuida globalmente por Paramount Global Content Distribution.