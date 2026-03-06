Lifetime estrena Peace Peace Now Now sobre la resiliencia femenina en Latinoamérica

Peace Peace Now Now visibiliza historias de mujeres que desafiaron la violencia

• Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Lifetime presenta una miniserie que explora la lucha por la justicia y la memoria colectiva frente a conflictos armados y violencia estructural.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- LIFETIME anunció el estreno de Peace Peace Now Now, una miniserie documental de cuatro relatos impactantes sobre mujeres que enfrentaron y sobrevivieron a distintos conflictos armados en Latinoamérica. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los episodios se estrenarán el domingo 8 de marzo, mostrando historias verídicas de resiliencia, justicia y transformación personal. La producción es narrada por destacadas figuras internacionales como la actriz mexicana Yalitza Aparicio, la cantante escocesa Shirley Manson, la actriz española Ester Expósito y la actriz chilena Daniela Vega, quien además se desempeña como productora ejecutiva junto a Jaime Villarreal.

Historias de resistencia en el Cono Sur y la Región Andina

En el capítulo ambientado en Chile, la producción aborda uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del país a través de la historia de La Cueca Sola. De la mano de Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage, la miniserie reconstruye el recorrido de tres mujeres que, tras la desaparición de sus maridos durante la dictadura de Augusto Pinochet, convirtieron el baile tradicional chileno en un acto de denuncia pública y símbolo de lucha por los derechos humanos.

Por su parte, el episodio de Colombia cuenta con Daniela Vega como anfitriona. La actriz viaja hasta la zona de Turbaco para dar a conocer la historia de La Ciudad de las Mujeres, un pueblo fundado y construido exclusivamente por mujeres desplazadas por la violencia de las guerrillas y los grupos paramilitares. El relato destaca cómo estas mujeres lograron reorganizarse y crear una comunidad basada en la solidaridad tras perder sus hogares y seres queridos.

Justicia y denuncia en Guatemala y México

En Guatemala, Yalitza Aparicio acompaña a las denominadas Abuelas de Sepur Zarco, mujeres indígenas sobrevivientes a una de las guerras civiles más largas de América Latina. Bajo el título «Las Mujeres de la Tierra», este capítulo expone décadas de abusos y la incansable lucha de estas protagonistas por la verdad, la justicia y la reparación histórica en materia de derechos humanos.

Finalmente, el episodio grabado en México cuenta con la participación de Ester Expósito, quien acompaña a la periodista y activista Lydia Cacho. El relato detalla las consecuencias enfrentadas por Cacho tras denunciar redes de pedofilia y tráfico sexual de menores que involucraban a figuras de poder en su país. La entrega expone el costo personal del exilio y la violencia estructural que atraviesa la región.

Producción y disponibilidad en plataformas

Peace Peace Now Now cuenta con una dirección íntegramente femenina a cargo de Javiera García Huidobro (Chile), Ignacia Matus (Colombia), Pepa San Martín (Guatemala) e Isabel Coixet (México). La obra fue producida por BlackStar y Alto Andes Films para el mercado internacional.

Los dos primeros episodios estarán disponibles en VOD a partir del 1 de marzo, mientras que los capítulos 3 y 4 se habilitarán el 8 de marzo, permaneciendo en la plataforma On Demand hasta el 30 de abril. Asimismo, tras su paso por Lifetime, la miniserie podrá verse a través del canal oficial de YouTube de History.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: