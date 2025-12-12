La Película Street Fighter lanza su primer avance con vistazo a 17 personajes

The Game Awards es el escenario para el debut del Trailer de la película Street Fighter



• La cinta, ambientada en 1993, reunirá a luchadores como Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) para el Torneo Mundial de Luchadores, bajo una conspiración dirigida por Chun-Li (Callina Liang).

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las estrellas de la Película Street Fighter sorprendieron al público asistente a The Game Awards con el estreno del primer avance de la próxima adaptación cinematográfica, que incluye un primer vistazo a cada uno de los 17 personajes icónicos que estarán presentes en la pantalla grande. La película, basada en el videojuego de Capcom, tiene previsto su estreno en cines en 2026.

Al evento asistieron figuras clave del reparto, entre ellas Noah Centineo (‘Ken’), Andrew Koji (‘Ryu’), Callina Liang (‘Chun-Li’), Joe “Roman Reigns” Anoai (‘Akuma’), David Dastmalchian (‘M. Bison’) y Jason Momoa (‘Blanka’ y productor).

Detalles de la Producción y Sinopsis Oficial

Street Fighter, dirigida por Kitao Sakurai, llevará la acción del arcade a la gran pantalla con Hadoukens, patadas circulares y todos los personajes favoritos del videojuego. La producción corre a cargo de Legendary Pictures, en asociación con Capcom, y será distribuida por Paramount Pictures y Legendary Pictures.

Sinopsis: Ambientada en 1993, la trama sigue a los distanciados luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes se ven obligados a regresar al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Luchadores. Este evento es descrito como un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia, pero detrás de esta batalla real se esconde una conspiración mortal que los forzará a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado.

Elenco Principal y Personajes

La producción cuenta con un elenco diverso que da vida a los icónicos personajes del videojuego:

• Noah Centineo como “Ken Masters”

• Andrew Koji como “Ryu”

• Callina Liang como “Chun-Li”

• Joe “Roman Reigns” Anoai como “Akuma”

• David Dastmalchian como “M. Bison”

• Cody Rhodes como “Guile”

• Andrew Schulz como “Dan Hibiki”

• Vidyut Jammwal como “Dhalsim”

• Eric André como “Don Sauvage”

• Curtis ‘50 Cent’ Jackson como “Balrog”

• Jason Momoa como “Blanka” (también productor)

El reparto incluye, además, a Orville Peck como “Vega”, Olivier Richters como “Zangief”, Hirooki Goto como “E. Honda”, Rayna Vallandingham como “Juli”, Alexander Volkanovski como “Joe”, Kyle Mooney como “Marvin” y Mel Jarnson como “Cammy”. Los productores son Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Takayuki Nakayama y Stefan Makhoul, con JJ Hook, Jay Ashenfelter, Kenzo Tsujimoto y Haruhiro Tsujimoto como productores ejecutivos.

Tráiler: