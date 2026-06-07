Alianza con Digicel consolida a Plous TV como la plataforma de la moda en Latinoamérica

La plataforma de moda, tendencias y estilo de vida Plous TV concretó un masivo acuerdo de distribución con el operador de telecomunicaciones Digicel para expandir su señal a la región del Caribe.
Plous TV llega al mercado del Caribe mediante una alianza estratégica con Digicel
• Respaldada por la infraestructura tecnológica de My Play TV, la señal premium de Plous TV estará disponible en múltiples islas caribeñas, consolidando su presencia internacional.
(07/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Medellín, Colombia.- En un movimiento de distribución que redefine el mapa del entretenimiento digital, Plous TV, la plataforma de moda, tendencias y estilo de vida de mayor crecimiento en Latinoamérica, selló un acuerdo masivo con Digicel, operador de telecomunicaciones en el mercado del Caribe. Esta expansión regional es impulsada y respaldada por My Play TV, la división de televisión de Grupo Lorini. Con este acuerdo de distribución, Plous TV expande su señal premium a más de 29 países.
Digicel integra a partir de hoy a Plous TV en su oferta de entretenimiento en mercados como Jamaica, Trinidad y Tobago, y Barbados. Los suscriptores de la región tendrán acceso al canal con una grilla de programación que incluye pasarelas internacionales, perfiles de diseñadores destacados, bienestar y certámenes de belleza.
Cobertura de la programación y soporte tecnológico
La programación de la plataforma ya se encuentra disponible para los suscriptores de Digicel en mercados específicos que abarcan: Anguilla, Barbados, Bermuda, Montserrat, Nevis, Curazao, Trinidad y Tobago, Jamaica, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Surinam.
La entrega del contenido se realizará mediante la tecnología de transporte IP de My Play TV by Grupo Lorini. La división técnica de la empresa garantizará una transmisión en formatos SRT y HLS con ultra-baja latencia y estabilidad, monitoreada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por su centro operativo (NOC).
Declaraciones sobre el hito de distribución continental
El presidente de Grupo Lorini, Fabrizio Lorini, afirmó que esta alianza con Digicel no es solo un acuerdo de distribución, sino la validación de Plous TV como la plataforma de la moda de referencia para toda la región. El directivo manifestó que unir fuerzas con el operador les permite conectar con audiencias vibrantes y exigentes, y añadió que alcanzar más de 29 países con la señal demuestra la madurez de su contenido y la confianza que los grandes operadores depositan en la infraestructura tecnológica de My Play TV.
Con este despliegue, My Play TV by Grupo Lorini y Digicel buscan marcar un precedente en la oferta de televisión paga del Caribe, demostrando la aplicación de la innovación técnica y el contenido de nicho en la industria actual.
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