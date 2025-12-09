TIGO integra PLOUS TV a su parrilla para impulsar el talento y la cultura de  la moda panameña

PLOUS TV ‘La Plataforma de la Moda’ l lega a Panamá mediante alianza estratégica con TIGO

• La plataforma, conocida por su contenido en alta definición sobre moda, belleza, reality shows y turismo, refuerza su expansión panregional al ofrecer una programación sofisticada a los suscriptores panameños de TIGO.

(09/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- PLOUS TV, reconocido como «La Plataforma de la Moda en Latinoamérica», anuncia su consolidación en el mercado panameño tras alcanzar un acuerdo estratégico de distribución con TIGO, uno de los operadores de telecomunicaciones clave del país. Este canal de televisión por suscripción, que ya tiene presencia en más de quince territorios, refuerza su compromiso con la expansión panregional.

El canal llega a los hogares de Panamá para ofrecer una programación de alta calidad centrada en el estilo de vida, la moda, los concursos de belleza, los reality shows y el turismo. Su principal objetivo es servir como una vitrina clave para destacar el talento y la cultura latinoamericana.

Contenido Exclusivo y Formato de Alta Definición

La alianza en Panamá busca brindar un espacio contemporáneo que inspire y proyecte a los profesionales y entusiastas de los sectores de moda y belleza. Los televidentes panameños tendrán acceso a una parrilla que incluye:

• Coberturas exclusivas: De los principales certámenes de belleza, tanto a nivel nacional como internacional.

• Reality Shows de Moda y Belleza: Concursantes enfrentan retos para destacar en sus respectivas áreas.

• Programas de Tendencias: Cápsulas y especiales sobre las últimas novedades del lifestyle, gastronomía y turismo.

• Pasarelas y Galas: Desfiles de diseñadores emergentes y consagrados.

PLOUS TV, propiedad de Grupo Lorini y lanzado en 2022 desde Medellín, Colombia, se ha posicionado como un referente gracias a su propuesta editorial sofisticada y su formato en alta definición (1080i HDTV). Su llegada a Panamá con TIGO es parte de una estrategia robusta para fortalecer la televisión por suscripción en Latinoamérica.

Una Vitrina para el Talento Nacional

Fabrizio Lorini, Presidente de My Play TV y Grupo Lorini, expresó su entusiasmo por este nuevo hito. Lorini manifestó que la llegada del canal a Panamá con un socio robusto como TIGO es un paso fundamental para consolidar a PLOUS TV como la gran vitrina del talento latinoamericano.

Lorini destacó la riqueza cultural y el potencial que posee Panamá en moda y belleza, señalando que el canal busca amplificar estas voces. La alianza con TIGO garantiza que la señal de calidad llegue a la mayor cantidad de hogares posibles, ofreciendo contenido que no solo entretiene, sino que también inspira y proyecta la identidad regional.

Se invita al público de TIGO en Panamá a sumergirse en este universo de elegancia y estilo que ya ha logrado conquistar a millones de hogares en Latinoamérica.