Poker Face llega a su final de temporada este 11 de julio por Universal+

Universal+ estrena el final de temporada de Poker Face: un cierre explosivo para la comedia de misterio de Rian Johnson

El episodio titulado The End of the Road marca un giro decisivo en la historia de Charlie Cale, detective con un don único.

(7/Jul/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Universal+ anunció el estreno exclusivo del esperado final de temporada de Poker Face, la exitosa serie de comedia y misterio creada por el cineasta nominado al Oscar® Rian Johnson. El último episodio de la segunda temporada, titulado The End of the Road, se emitirá el 11 de julio a través de Universal+ y sus señales premium en Latinoamérica.

La serie, protagonizada por Natasha Lyonne (Orange is the New Black, Russian Doll), ha consolidado su estatus de culto gracias a un formato episódico que mezcla asesinatos, humor negro y una detective atípica con un don extraordinario: saber cuándo alguien está mintiendo.

Un viaje marcado por el riesgo y la empatía

Durante esta segunda temporada de 12 episodios, la historia siguió a Charlie Cale en su travesía por Estados Unidos a bordo de su icónico Plymouth Barracuda, mientras huye de la mafia y se enfrenta a nuevos casos que despiertan su instinto por la verdad.

En cada episodio, Charlie se ha cruzado con personajes complejos en escenarios tan diversos como escuelas, ligas deportivas y comisarías rurales, ayudando a víctimas inadvertidas con su aguda intuición emocional y su sentido de justicia.

Un final cargado de tensión

El episodio final —escrito por Laura Deeley (The Crown) y dirigido por la propia Lyonne— presenta a Charlie enfrentándose a una amenaza inesperada que alterará el curso de su vida. “Está condenada a reconocer una mentira donde sea que esté. Y no puede evitar intervenir”, explicó Lyonne sobre su personaje en declaraciones a Universal+.

Críticas, premios y elenco estelar

Poker Face fue aclamada por la crítica internacional, con un 96 % de aprobación en Rotten Tomatoes. La temporada fue galardonada con dos premios ASTRA® por la Hollywood Creative Alliance: Mejor Actriz de Comedia (Natasha Lyonne) y Mejor Actriz Invitada (Cynthia Erivo).

La serie también se caracterizó por un elenco de invitados de lujo que incluyó a Simon Helberg, Giancarlo Esposito, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, Awkwafina, Melanie Lynskey, Taylor Schilling y muchos más.

Detrás de la producción están Rian Johnson, Natasha Lyonne, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Adam Arkin, Tony Tost, Lilla y Nora Zuckerman, bajo los sellos T-Street, MRC y Animal Pictures.

Cómo ver el final de Poker Face

Universal+ transmitirá el episodio final a través de sus señales premium:

+Móvil

• #561 Universal Premiere HD

• #564 Universal Comedy HD

• #565 Universal Reality HD

Tigo

• #1228 Universal+ Premiere HD

• #1225 Universal+ Comedy HD

• #1229 Universal+ Reality HD

Amazon Prime Video Channels

• Disponible mediante suscripción a Universal+