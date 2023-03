¿Por qué la comedia es un género que nos gusta tanto? Universal Plus nos dice el por qué nos encantan tanto las series de comedia

(21/Mar/2023 – web) LatAm.- Universal Plus sabe que el humor es una forma universal de conectar con la gente, por ello, a través de su plataforma on-demand te trae las mejores series de comedia para que rías sin parar y veas tus series favoritas las veces que quieras.

Pero ¿Por qué la comedia es un género que nos gusta tanto?

Comencemos con que la comedia puede hacer que la gente se sienta mejor física y mentalmente, ya que seguir este género ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, y crear una sensación de unidad y felicidad. ¡Aquí te traemos unos datos que lo confirman!

• Un estudio publicado en el Journal of Positive Psychology encontró que las personas que veían comedia durante una semana experimentaron un aumento en la felicidad, la satisfacción con la vida y la creatividad.

• Según una encuesta de la American Heart Association, reírse durante 15 minutos al día puede quemar hasta 40 calorías, lo que equivale a una barra de chocolate pequeña.

• Un estudio de la Universidad de Oxford encontró que la risa liberaba endorfinas, lo que mejoraba el estado de ánimo y reducía el dolor.

• Otras de las razones por las que amamos las comedias es porque suelen ser una forma de crítica social. Muchas veces, el humor se utiliza para criticar o ridiculizar situaciones o comportamientos sociales que son absurdos o injustos.

Una muestra de esto es “Sr. Alcalde”, una serie producida por Tina Fey (escritora de Mean Girls I y ex SNL) y Robert Carlock (uno de los guionistas de Friends). En ella se muestra a Neil Bremer, un exitoso empresario retirado quien decide postularse para alcalde de Los Ángeles y sorprende a todos con su victoria. Con grandes ideas pero inexperiencia en la política, se compromete con el bienestar de la ciudad. Sin embargo, rápidamente descubre que la política no es lo que imaginaba. Este show aborda desde la comedia una crítica social a la inexperiencia de algunos funcionarios públicos y las consecuencias que puede generar una ineficiente gestión en la comunidad. Disfruta de nuevos episodios los viernes a las 8:00 PM COL/PAN.

Conoce a el Alcalde Bremer y a su peculiar gabinete

Con el tiempo, el género ha evolucionado y hoy en día es bastante común consumir programas de comedia, siendo los favoritos del público por varias razones:

• Su componente contagioso: Si el personaje logra hacer reír al público, es muy probable que la risa se extienda y se convierta en una experiencia compartida y positiva para todos.

• Su accesibilidad: El humor no requiere un conocimiento especializado o habilidades específicas para ser disfrutado, lo que hace que los shows de comedia sean muy accesibles y populares para todo tipo de público.

• Su facilidad para conectar: Cuando una persona se siente identificada con el comediante, es más probable que disfrute del show y se sienta conectada con él.

• La comedia puede ser muy versátil, existe desde la comedia romántica hasta la comedia negra. Cada uno de estos subgéneros puede atraer a diferentes tipos de audiencias y proporcionar diferentes tipos de experiencias cómicas.

Esto sucede en «Ghost», una serie en la que una joven pareja hereda una mansión embrujada y deciden convertirla en un pequeño hotel, no sin antes descubrir que en ella habitan las almas de cada uno de los residentes que tuvo la propiedad durante siglos. Los espíritus no estarán nada contentos con las renovaciones, por lo que harán todo lo posible por hacerse notar y desviar los planes de los nuevos inquilinos. A simple vista, el show parece una historia de terror y misterio, pero la serie utiliza un tono ligero y humorístico para abordar temas profundos y emocionales, como la muerte, el amor y la redención. Todos los martes a las 6:00 PM COL/PAN podrás ver esta divertida serie o las veces que quieras cuando quieras a través de la plataforma de Universal +.

Descubre como se desarrolla esta nueva relación entre los vivos y los muertos

