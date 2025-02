PRIMICIA: Estreno exclusivo de THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH, muy pronto en Universal+

THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH: Jacob Elordi protagoniza la esperada serie

(11/Feb/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- Universal+ anuncia el próximo estreno en Latinoamérica de THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH, una de las producciones más esperadas del año. Esta serie limitada, protagonizada por Jacob Elordi, es una adaptación de la aclamada novela de Richard Flanagan y ha sido seleccionada para una proyección especial en el prestigioso Festival de Cine de Berlín.

La producción australiana de Sony Pictures Television’s Curio Pictures sumerge a la audiencia en una historia de amor y supervivencia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Elordi interpreta a Dorrigo Evans, un soldado y cirujano australiano que, como prisionero de guerra, enfrenta la construcción del ferrocarril de Birmania en condiciones inhumanas. A lo largo de la serie, Dorrigo se debate entre el heroísmo y la culpa, atormentado por un pasado lleno de sacrificios y un romance prohibido.

Un elenco de primer nivel y un equipo creativo de renombre

El actor nominado al BAFTA® Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn, Priscilla) encabeza un elenco excepcional, acompañado por el nominado al Oscar® Ciarán Hinds (Belfast), Odessa Young (Mothering Sunday, Shirley), Olivia DeJonge (Elvis) y Simon Baker (Limbo, Breath).

La serie fue escrita por Shaun Grant (Nitram, Mindhunter) y dirigida por el cineasta Justin Kurzel (The Order, Nitram), quienes lograron una adaptación magistral de la novela ganadora del Premio Booker en 2013. Jo Porter y Rachel Gardner de Curio Pictures son las productoras ejecutivas, junto con Flanagan, Grant y Kurzel.

Una historia basada en hechos reales

La historia de THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH se inspira en hechos reales que marcaron a Richard Flanagan, cuyo padre fue prisionero de guerra y sobrevivió a la construcción del ferrocarril de Birmania, también conocido como el «Ferrocarril de la Muerte». La serie captura con crudeza las condiciones extremas en las que miles de prisioneros fueron obligados a trabajar, mostrando no solo la brutalidad del conflicto, sino también la resiliencia y el espíritu humano.

Entre el drama bélico y el romance prohibido

Más allá de su realismo histórico, THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH equilibra la crudeza de la guerra con un romance conmovedor. La serie explora la vida personal de Dorrigo Evans, un hombre que, además de enfrentar la adversidad en el campo de batalla, lucha con sentimientos de culpa y amor por una mujer que marcó su vida para siempre.

La producción destaca por su impecable diseño visual y narrativo, combinando escenas de guerra con momentos de profunda introspección. Esta fusión de géneros convierte a THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH en una propuesta única dentro del panorama televisivo de 2025.

Muy pronto en Universal+

No te pierdas THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH, disponible muy pronto en exclusiva por Universal+. La serie promete ser un evento televisivo imperdible, combinando una narrativa intensa con actuaciones memorables y una producción de alto nivel.

Descubre toda la programación de Universal+ en los siguientes cableoperadores y plataformas digitales, y únete a la conversación en redes sociales para más novedades sobre el estreno.