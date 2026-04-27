Programa Transformándonos aborda la intervención temprana en trastornos del neurodesarrollo

A través de la conducción de Giselle de la Hoz y la psicóloga Karen Ávila, se explorarán las estrategias necesarias para transformar el futuro de los niños mediante la intervención oportuna.
Expertos analizan señales de alerta sobre trastornos del neurodesarrollo en Sertv
• El espacio televisivo de Sertv contará con la participación de especialistas para orientar a las familias panameñas sobre la identificación y apoyo ante dificultades en el desarrollo infantil.
(27/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Hoy lunes 27 de abril, el programa televisivo “Transformándonos”, transmitido por la señal de Sertv, dedicará su espacio a un tema fundamental para el bienestar infantil titulado “Intervención Temprana: Trastornos del neurodesarrollo”. El contenido busca educar a la población sobre la relevancia de la detección oportuna y el impacto positivo de la asistencia especializada en la infancia.
La producción, bajo la conducción de Giselle de la Hoz, representante de la Fundación Piero Rafael Martínez De La Hoz, contará con la participación de la psicóloga Karen Ávila. Ambas profesionales explorarán cómo el apoyo técnico y emocional puede modificar positivamente el futuro de los infantes que presentan retos en su crecimiento.
Orientación para las familias panameñas
Durante el desarrollo del programa se responderán interrogantes fundamentales para el entorno familiar, tales como la definición técnica de los trastornos del neurodesarrollo y la identificación de aquellos que se presentan con mayor frecuencia durante la etapa infantil. La conversación proporcionará herramientas prácticas para que los cuidadores comprendan mejor estas condiciones.
Asimismo, se detallarán las señales de alerta a las que deben prestar atención los padres y madres de familia respecto al desarrollo de sus hijos. El objetivo primordial es ofrecer una guía clara que permita diferenciar comportamientos esperados de posibles dificultades que requieran una intervención profesional inmediata.
Horarios de transmisión
El estreno de este capítulo se llevará a cabo este lunes a las 4:30 p.m. a través de Sertv. Para aquellos que no logren sintonizar la primera emisión, la producción ha programado una retransmisión para el día miércoles a las 11:00 p.m. Con esta iniciativa, el programa reafirma su compromiso con la divulgación de temas de alto impacto social y salud pública en el país.
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