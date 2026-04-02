History 2 explora la historia de Jesucristo en su especial de Semana Santa

La programación especial de Semana Santa en History 2 incluye el estreno de producciones que exploran los códigos ocultos en la Biblia y la vida de Jesús desde la perspectiva de sus allegados.
Misterios y tecnología se unen en la programación de Semana Santa de History 2
• History 2 ofrece una mirada única para redescubrir la Semana Santa mediante documentales que entrelazan la investigación histórica con tecnología de vanguardia.
(02/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- En el marco de la Semana Santa, History 2 presenta una programación especial que invita a la audiencia a explorar los misterios, relatos históricos y enigmas que rodean la Biblia y la figura de Jesucristo. A través de impactantes documentales y miniseries que combinan investigación, historia y tecnología, el canal ofrecerá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril una selección de contenidos que abordan desde las normas bíblicas hasta la búsqueda del ADN de Jesús, pasando por relatos históricos y recreaciones dramatizadas de su vida.
Investigación y leyes de la antigüedad
La programación inicia el jueves con «Las Reglas de la Biblia», una miniserie documental que analiza las leyes bíblicas que han influido en aspectos cotidianos como el amor, la guerra, la alimentación y la moral sexual. La producción contextualiza normas antiguas relacionadas con la esclavitud y el consumo de alcohol, mostrando cómo eran interpretadas por las civilizaciones de hace tres mil años.
El Viernes Santo, la señal presentará «El ADN de Jesús: La Búsqueda», un documental que investiga la posible descendencia de Jesús utilizando tecnología de vanguardia y acceso a reliquias del Vaticano. La jornada continúa con «Crucifixión», un recorrido histórico por el método de ejecución del Imperio Romano, y «El Código de Dios», que explora supuestos mensajes ocultos en la Biblia revelados mediante softwares modernos, incluyendo pistas sobre el Arca perdida.
Enigmas arqueológicos y reliquias sagradas
El sábado 4 de abril llega «Los misterios de la Biblia», una serie donde arqueólogos, historiadores y científicos recorren Jerusalén y Roma para investigar objetos legendarios como el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Además, se explorará la figura mítica del Rey Salomón y el fenómeno mundial del Santuario de Fátima en Portugal.
Una visión íntima del Domingo de Resurrección
Para concluir la Semana Santa, History 2 presentará la miniserie «Yo conocí a Jesús», una producción de ocho horas que relata la vida de Jesucristo desde la perspectiva de quienes lo conocieron. Cada episodio es narrado desde el punto de vista de figuras clave como la Virgen María, José, Juan Bautista, Caifás, Judas, Poncio Pilato, María Magdalena y Pedro.
La obra combina recreaciones ficcionadas con entrevistas a expertos en teología e historiadores, integrando los Evangelios canónicos y fuentes históricas para presentar un retrato completo de Jesús como hombre y Mesías. Con esta programación, History 2 invita a vivir una experiencia distinta, explorando los aspectos científicos y espirituales que han marcado la historia de la humanidad.
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