Antena 3 Internacional promociona a Puebla como Capital Americana de la Cultura 2026

La ciudad mexicana de Puebla es elegida Capital Americana de la Cultura este año

• El canal de Atresmedia Internacional emitirá durante 2026 una campaña global para resaltar el legado histórico y la diversidad creativa de la ciudad mexicana.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La ciudad mexicana de Puebla es la protagonista de la campaña que, este año, lanza Antena 3 Internacional en su condición de televisión oficial de la Capital Americana de la Cultura. Con el objetivo de resaltar su riqueza histórica y acervo cultural, la promoción de la capital poblana estará activa a lo largo de 2026 a través de la emisión de spots publicitarios.

Proyección internacional de Puebla

La campaña de promoción estará disponible en la treintena de países donde Antena 3 Internacional tiene presencia. Situada en el corazón de México y a los pies del volcán Popocatépetl, la ciudad de Puebla está próxima a cumplir 500 años de historia viva. El Bureau Internacional de Capitales Culturales (IBOCC) ha valorado su legado, diversidad y fuerza creativa para otorgarle la distinción de Capital Americana de la Cultura 2026.

Desde el año 2001, el primer canal de Atresmedia Internacional asume el compromiso de contribuir a mejorar y proyectar en todo el mundo el conocimiento del territorio elegido para este reconocimiento anual. Esta labor comunicativa permite que la herencia cultural de las regiones seleccionadas alcance una audiencia global.

Un galardón de prestigio continental

Este galardón cuenta con el apoyo de los parlamentos latinoamericanos y del europeo, además de estar acreditado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Hasta la fecha, un total de 25 entes territoriales, incluyendo municipios, estados y naciones, han sido seleccionados como Capital Americana de la Cultura.

La elección de Puebla subraya su destino histórico de unir culturas, consolidándose como un referente del patrimonio americano. A través de esta alianza con el medio de comunicación español, la ciudad mexicana busca fortalecer su posicionamiento turístico y cultural durante todo el año de su mandato.

